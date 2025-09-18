به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر پنج‌شنبه در اولین آئین سالگرد جانباختگان حادثه معدن طبس با گرامیداشت یاد و خاطره معدنکاران فقید گفت: حادثه تلخ معدن طبس زخمی عمیق بر پیکر معدنکاری کشور بود که به این زودی‌ها التیام نخواهد یافت.

سید محمد اتابک با قدردانی از تمامی دستگاه‌ها، نیروهای امدادی و مردم استان‌های مختلف در جریان حادثه افزود: در روز حادثه شاهد همدلی، همراهی و تلاش همگانی بودیم. از همان ساعات نخست استان‌های همجوار با تمام ظرفیت وارد عمل شدند تا پیکر مطهر جانباختگان را بیرون بیاورند و به خانواده‌ها آرامش ببخشند.

وزیر صمت با اشاره به پیگیری‌های مسئولان عالی کشور اظهار کرد: رئیس‌جمهور محترم روزانه در جریان روند عملیات قرار می‌گرفتند، رئیس مجلس و نایب‌رئیس مجلس نیز با حضور در منطقه و برگزاری جلسات متعدد پیگیر موضوع بودند و همچنین ریاست قوه قضائیه و وزرای مختلف دولت با جدیت وضعیت معدن و خانواده‌ها را دنبال کردند.

اتابک ادامه داد: وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات مؤثری را در زمینه کمک‌های فوری، ساماندهی وضعیت خانواده‌ها و برقراری مستمری انجام دادند و در کنار آن، دادگستری استان نیز دلسوزانه و مجدانه وظایف خود را پیگیری کرد.

وی با تأکید بر ارتقای سطح ایمنی معادن کشور خاطرنشان کرد: به دنبال این حادثه، موضوع ایمنی معادن به طور جدی در دستور کار وزارت صمت و دولت قرار گرفت.

اتابک ادامه داد: راه‌اندازی مرکز امداد معدنی در منطقه و اجرای بیش از ۸ هزار ساعت آموزش تخصصی برای معدنکاران در سال ۱۴۰۳ از جمله اقدامات انجام شده در این مسیر است.

وزیر صمت در پایان تصریح کرد: هر آنچه انجام شده و خواهد شد، هرگز نمی‌تواند جای خالی عزیزان از دست رفته را جبران کند، اما امیدواریم با ارتقای ایمنی و نظارت‌های سخت‌گیرانه، دیگر شاهد تکرار چنین حوادثی در کشور نباشیم.