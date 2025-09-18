  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

پیگیری مستمر مشکلات خانواده‌های زندانیان استان بوشهر

پیگیری مستمر مشکلات خانواده‌های زندانیان استان بوشهر

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مشکلات خانواده‌های زندانیان استان بوشهر به طور مستمر پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز در نشست با رئیس سازمان زندان‌ها گفت: در استان تلاش کرده‌ایم همه مدیران اجرایی و نهادهای مرتبط را پای کار بیاوریم تا مشکلات خانواده زندانیان کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: به طور مستمر از خانواده زندانیان سرکشی می‌کنیم و برای حل مشکلات زندانیان نیز با نهادهای ارفاقی، زندانیان واجد شرایط را مورد حمایت قرار می‌دهیم.

وی گفت: هدف این است که با هم‌افزایی دستگاه قضائی، سازمان زندان‌ها و دیگر نهادهای حمایتی، شرایط بازگشت سالم و مفید زندانیان به جامعه فراهم شود.

