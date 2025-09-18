به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در حاشیه مانور سراسری نظارت بر واحدهای عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی، اظهار داشت: هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از ورود آفت‌کش‌های غیرمجاز و فاقد کیفیت به چرخه تولید و حمایت از سلامت کشاورزان و محصولات کشاورزی است.

وی ادامه داد: در بازدیدهای انجام‌شده، نحوه نگهداری و عرضه سموم به طور دقیق بررسی شد و بر لزوم رعایت استانداردها و ضوابط قانونی در تمامی واحدهای صنفی تأکید شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به پیامدهای عرضه آفت‌کش‌های تقلبی و تاریخ‌گذشته، تصریح کرد: چنین محصولاتی نه‌تنها خسارت‌های جدی به مزارع و باغ‌ها وارد می‌کند، بلکه سلامت مصرف‌کنندگان و پایداری محیط‌زیست را نیز با تهدید جدی مواجه می‌سازد.

صیادی، تصریح کرد: اجرای این مانور گامی مؤثر در راستای شفاف‌سازی بازار سموم و ایجاد اطمینان خاطر برای کشاورزان است و با تداوم این‌گونه اقدامات، شاهد ارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی خواهیم بود.