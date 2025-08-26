خادمان حسینی فرهنگ مقاومت و ایثار را گسترش دادند

حجت الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مجالس عزاداری محرم و صفر زمینهساز اتحاد و همبستگی ملی شدند، اظهار کرد: خادمان حسینی فرهنگ مقاومت و ایثار را در محرم و صفر گسترش دادند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ضمن قدردانی از خادمان مکتب اهل بیت علیهمالسلام، ماههای محرم و صفر ۱۴۴۷ هجری قمری را جلوهای از حماسه، ولایتمداری و شهادتطلبی توصیف کرد و از تلاش بیوقفه اقشار مختلف در برپایی باشکوه مجالس عزاداری تقدیر کرد.
وی با اشاره به توفیق مجدد خدمتگزاری خادمان در آستان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، گفت: بار دیگر خادمان مکتب اهلبیت علیهمالسلام، مفتخر به نوکری در ایام حزن و اندوه محرم و صفر شدند؛ ایامی که رنگ و بوی عاشورا، ولایتمداری یاران امام حسین علیهالسلام و تقابل جبهه حق و باطل را یادآور شد و با سرخی خون شهیدان اسلام معنا یافت.
صاحبقرانی ضمن تجلیل از نقشآفرینی فعالان فرهنگی و مذهبی در این ایام گفت: مبلغان، واعظان، شاعران، مداحان، هیئتهای مذهبی و مسئولان مواکب و ایستگاههای صلواتی خدمت خالصانه انجام دادند که قابل تقدیر است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مبلغان و واعظان با تبیین معارف ناب اسلام محمدی و هدایت معنوی مردم، مسیر درخشان جبهه حق را برای عزاداران حسینی ترسیم کردند و فرهنگ مقاومت را در جامعه گسترش دادند.
وی همچنین با اشاره به نقش برجسته شاعران و مداحان در فضای عزاداری امسال، خاطرنشان کرد: این قشر با درک صحیح از شرایط روز، بهویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، با لبیک به امام جامعه، پیام ایستادگی و حماسه را در جامعه طنینانداز کردند.
صاحبقرانی از هیئتهای مذهبی به عنوان محور انسجام و همبستگی ملی یاد کرد و گفت: این هیئتها با برپایی مجالس پرشور و شعور، نقش مهمی در تجدید بیعت ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی ایفا کردند، بهویژه در قالب آنچه دفاع مقدس دوم» نام گرفت.
مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از خدمات مواکب و ایستگاههای صلواتی تجلیل کرد و اظهار کرد: این مجموعهها با خدمترسانی بیمنت به عزاداران، روحیه ایثار، نوعدوستی و مواسات را به نمایش گذاشتند و با برافراشتن پرچم ایران اسلامی و نصب تماثیل مقام معظم رهبری و شهدای اقتدار در فضای شهرها، پیامی روشن به دشمنان مخابره کردند مبنی بر اینکه ملت ایران تا پای جان، حامی ولایت و رهبری است.
وی ضمن تشکر مجدد از همه خادمان مخلص مکتب حسینی، تأکید کرد: خدمات بیریای این عزیزان، برگ زرینی در کارنامه خدمت به دستگاه مقدس اهل بیت علیهمالسلام رقم زد و امیدوارم توفیق ادامه این مسیر نورانی برای همگان مستدام باشد.
