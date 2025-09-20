نعمت‌الله فرزان‌پور، مدیرعامل شرکت مترو تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از آغاز اقدامات اجرایی برای احداث خط ۱۰ مترو خبر داد و گفت: در خصوص خط ۱۰، بحث‌های طراحی آغاز شده و فاز نخست طراحی به پایان رسیده است. پیمانکار برای اجرای پروژه مشخص شده و تفاهم‌نامه اولیه نیز با او به امضا رسیده است. اکنون منتظر هستیم تا قرارداد نهایی منعقد شود و پس از آن کار اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به مشخصات این خط افزود: خط ۱۰ مترو ۳۳ کیلومتر طول دارد و در برنامه زمان‌بندی شرکت مترو، مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای کامل آن ۶ سال در نظر گرفته شده است. البته باید وارد مرحله عملیاتی شویم تا بر اساس شرایط کار، هزینه‌ها و روند اجرا، زمان نهایی مشخص شود.

فرزان‌پور همچنین درباره هزینه‌های این پروژه گفت: برآورد ما این است که برای ساخت خط ۱۰ مترو به‌طور میانگین به ازای هر کیلومتر حدود ۵۰ میلیون یورو هزینه نیاز خواهد بود. این رقم در قرارداد مربوط به پروژه لحاظ شده است.

گفتنی است؛ خط ۱۰ مترو تهران به طول حدود ۴۷ کیلومتر از ایستگاه ملکی در غرب تهران آغاز می‌شود و تا فلکه سوم تهران‌پارس در شرق شهر ادامه دارد. این خط دارای ۳۵ ایستگاه است و در مسیر خود با خطوط مختلف مترو تقاطع خواهد داشت.

مبدا این خط، ایستگاه ملکی است که در تقاطع راه‌آهن تهران – تبریز قرار دارد. مسیر از ایستگاه ملکی آغاز شده و به ترتیب از ایستگاه‌های لشکری، وردآورد (تبادلی با خط کرج)، بلوار اردستانی، پژوهش، چهارباغ، میدان دریاچه، میدان ساحل، موج، اتریش، فولادوند، المپیک (تبادلی با خط ۹ در حال مطالعه)، کوهسار (تبادلی با خط ۶)، کوثر، جنت‌آباد، ایرانشهر، اشرفی‌اصفهانی، سردار جنگل، کتاب (تبادلی با خط ۷)، فرهنگ، آتی‌ساز، نمایشگاه، پارک‌وی، پل سد عبور می‌کند و در نهایت به فلکه سوم تهران‌پارس می‌رسد.