تیم کشتی فرنگی ایران حداقل ۴ مدال طلا کسب می‌کند

اهواز ـ مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: پیش بینی می شود تیم کشتی فرنگی حداقل چهار مدال طلا در مسابقات قهرمانی جهان کرواسی کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری در خصوص تیم اعزامی کشتی فرنگی به مسابقات قهرمانی جهان کرواسی، بیان کرد: هفت نفر از اعضای تیم اعزامی به مسابقات خوزستانی هستند که امروز سه نفر از آنها به روی تشک می‌روند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان اعزامی به مسابقات گفت: امیدواریم این تیم همچون کشتی آزاد، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده و موجب افتخار همه ایرانیان شوند.

وی در خصوص حمایت از کشتی گیران عنوان کرد: کمیته ملی المپیک، فدراسیون و هیئت استان هرکدام به نوبه خود برای تمرین، اعزام و تشویق ورزشکاران انجام وظیفه کرده‌ایم.

به گفته بنی تمیم، اکثر کارشناسان به کشتی فرنگی امیدوارتر از کشتی آزاد هستند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد حداقل ۴ مدال طلا کسب کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با تاکید بر اینکه کشتی رشته بدون رکوردی است گفت: اتفاقات و حوادث لحظه‌ای بسیار اثر گذار هستند اما روی کاغذ نسبت به این تیم، به خصوص کشتی‌گیران خوزستانی حساب خاصی باز شده است.

