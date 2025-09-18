به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری در خصوص تیم اعزامی کشتی فرنگی به مسابقات قهرمانی جهان کرواسی، بیان کرد: هفت نفر از اعضای تیم اعزامی به مسابقات خوزستانی هستند که امروز سه نفر از آنها به روی تشک می‌روند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان اعزامی به مسابقات گفت: امیدواریم این تیم همچون کشتی آزاد، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده و موجب افتخار همه ایرانیان شوند.

وی در خصوص حمایت از کشتی گیران عنوان کرد: کمیته ملی المپیک، فدراسیون و هیئت استان هرکدام به نوبه خود برای تمرین، اعزام و تشویق ورزشکاران انجام وظیفه کرده‌ایم.

به گفته بنی تمیم، اکثر کارشناسان به کشتی فرنگی امیدوارتر از کشتی آزاد هستند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد حداقل ۴ مدال طلا کسب کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با تاکید بر اینکه کشتی رشته بدون رکوردی است گفت: اتفاقات و حوادث لحظه‌ای بسیار اثر گذار هستند اما روی کاغذ نسبت به این تیم، به خصوص کشتی‌گیران خوزستانی حساب خاصی باز شده است.