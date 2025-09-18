محمد یوسفوند، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازدید میدانی خود به همراه معاون فرماندار و رؤسای ادارات مرتبط از پروژه مسکن ملی ۴۰۸ واحدی رباطکریم خبر داد و گفت: با توجه به نارضایتی و گلایههای متعدد متقاضیان مبنی بر تأخیر طولانی در تکمیل و تحویل واحدهای مسکن ملی که از اردیبهشتماه امسال به تعویق افتاده بود، این بازدید انجام شد تا مشکلات موجود به صورت دقیق بررسی و اقدامات لازم برای تسریع در روند پروژه صورت گیرد.
دادستان رباطکریم با تأکید بر مسئولیتپذیری مدیران و هشدار جدی نسبت به ترک فعل و کمکاری، اظهار داشت: دستورات قاطعی برای رفع نواقص واحدها و وصل سریع انشعابات برق و سایر خدمات صادر شد تا واحدهای تکمیلشده هرچه سریعتر به متقاضیان تحویل داده شوند.
وی افزود: در اقدامی قاطع و به منظور جلوگیری از ادامه کندی در روند اجرای پروژه، دو نفر از مدیران استانی مرتبط با پروژه مسکن ملی به دستور مستقیم دادستان بازداشت شدند.
یوسفوند تصریح کرد: این اقدام نقطه عطفی در روند تسریع پروژه مسکن ملی رباطکریم است و پس از آن، انشعابات برق به سرعت وصل شد و مسئولان متعهد شدند ظرف چند روز آینده پیگیریهای جدی برای تکمیل پروژه انجام شود.
دادستان رباطکریم در پایان گفت: امیدواریم با این اقدامات فشار قضائی، وعدههای داده شده به مردم محقق شود و انتظار طولانی سالها سرمایهگذاری و امید متقاضیان به پایان برسد.
