بررسی وضعیت پروژه ۱۱ هزار واحدی مسکونی پرند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم در نشستی به بررسی وضعیت ساخت و ساز و پیشرفت در پروژه ۱۱ هزار واحدی شهر جدید پرند پرداخت و وضعیت زیر ساخت‌های پروژه را نیز مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی با حضور محمد یوسف وند، دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم و آقاعلیخانی فرماندار و مدیرعامل جدید شرکت عمران پرند برگزار شد، در این نشست دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم، تصریح کرد: مهمترین اولویت‌های شرکت عمران پرند باید ساخت و ساز و تکمیل و تجهیز این پروژه در اسرع وقت و تحویل آن به اعضا باشد تا بتوانند از برخی تبعات منفی این تأخیر در واگذاری به مالکان پیشگیری و جلوگیری کرد.

وی در ادامه افزود: زیرساخت‌ها و امکانات در نظر گرفته شده برای پروژه ۱۱ هزار واحدی مسکونی پرند، همزمان با پیشرفت ساخت و ساز باید به بهره برداری برسد تا جمعیت کثیری که در این واحدها مستقر می‌شوند با چالش‌های جدید مواجه نشوند.

یوسف وند همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان برای پیشرفت و تسریع در تکمیل واحدها تاکید کرد.

در این نشست دادستان و دیگر مسئولین بر لزوم نظارت دقیق و اعمال قوانین در روند اجرایی این پروژه‌ها تاکید داشتند و راهکارهای مؤثری برای تسریع روند پروژه و رفع مشکلات زیرساختی ارائه دادند.

