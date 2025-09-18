یک محروم و ۲ مصدوم داریم؛ تمام تمرکزم روی موفقیت گل گهر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ملوان اظهار داشت: خوشحالم که بار دیگر به انزلی برگشته‌ام؛ شهری که خاطرات بسیار خوبی از آن دارم و همیشه فضای آن برایم خاص و دلنشین است.

سرمربی گل‌گهر افزود: ملوان هواداران پرشور و متعصبی دارد و انگیزه هر دو تیم برای کسب پیروزی بالا است که این شرایط موجب برگزاری دیداری جذاب و تماشاگرپسند خواهد شد امیدوارم تیمی که شایسته‌تر است به برتری برسد.

تارتار با اشاره به خاطرات خود در انزلی گفت: لقب «تارتار انزلی‌چی» همیشه برای من ارزشمند بوده و انرژی خاصی به من می‌داد، اما اکنون به عنوان سرمربی گل‌گهر تمام تمرکزم برای موفقیت این تیم است و البته برای ملوان نیز آرزوی موفقیت دارم.

وی درباره وضعیت تیمش خاطرنشان کرد: علی علیزاده به دلیل محرومیت بازی فردا را از دست داده و چند بازیکن مصدومیت جزئی دارند که امیدوارم با کمک کادر پزشکی آماده شوند. سایر بازیکنان در شرایط خوبی به سر می‌برند و آماده مسابقه حساس فردا هستند.

تارتار در پایان تأکید کرد: رقابت فردا جدی است و ما تمام توانمان را برای موفقیت گل‌گهر به کار خواهیم گرفت. هرچند تعلق خاطر زیادی به انزلی دارم، اما اکنون مربی گل‌گهر هستم و تمرکزم روی موفقیت این تیم است.