تساوی پرحادثه در دیدار سپاهان و گل گهر؛ اخراج، پنالتی و گل مردود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل گهر و سپاهان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ با قضاوت سید وحید کاظمی به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

کلین شیت ۱۲ دقیقه‌ای اخباری برای سپاهان

بازیکنان گل گهر بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۱۲ از سمت راست، تیکدری به سمت دروازه سپاهان حرکت کرد که توپ او را محمدامین حزباوی مدافع سپاهان دور کرد اما در ادامه توپ در اختیار شاگردان مهدی تارتار قرار گرفت و امید حامدی فر از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با برخورد به مدافع سپاهان تغییر مسیر داد و وارد دروازه محمدرضا اخباری شد تا حساب کار یک بر صفر به سود گل گهر شود.

۱۰ نفره شدن گل گهر

علیرضا علیزاده در فاصله چهار دقیقه و با دوبار ارتکاب خطا روی بازیکنان سپاهان دو کارت زرد دریافت کرد و در دقیقه ۲۴ از زمین بازی اخراج شد تا گل گهر ۱۰ نفره به بازی ادامه دهد.

VAR مانع از ثبت گل دوم گل گهر

روی یک ضد حمله در دقیقه ۴۳، رضا جعفری توپ را به تیکدری در محوطه جریمه سپاهان پاس داد که این بازیکن در موقعیت تک به تک با محمدرضا اخباری قرار گرفت و به توپ ضربه زد که در آستانه ورود توپ به دروازه، حزباوی توپ را دور کرد و در اختیار رضا جعفری قرار گرفت و این بازیکن موفق شد گل دوم تیمش را در این بازی به ثمر برساند. داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR گل دوم گل گهر را مردود اعلام کرد.

بازی در نیمه دوم با تأخیر ۱۵ دقیقه‌ای به دلیل عدم حضور داوران آغاز شد.

گل تساوی برای سپاهان از روی نقطه پنالتی

در دقیقه ۵۱ برای سپاهان کرنر شکل گرفت که توپ ارسالی بازیکنان سپاهان در محوطه جریمه اریک بایناما بازیکن گل گهر روی بازیکن سپاهان مرتکب خطا شد و داور به سود سپاهان پنالتی گرفت که انزو کریولی موفق شد گل تساوی را برای زردپوشان در این بازی به ثمر برساند.

۱۰ نفره شدن سپاهان

در دقیقه ۷۲ امید نورافکن به دلیل خطا روی بازیکن گل گهر سیرجان و پس از بازبینی صحنه توسط VAR کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین بازی اخراج شد.

با کسب این نتیجه گل گهر ۴ و سپاهان ۲ امتیازی شدند.