به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار شامگاه جمعه در کنفرانس خبری پس از پیروزی تیمش مقابل تیم فوتبال ملوان بندرانزلی اظهار کرد: بازی بسیار جذابی بود و ملوانان با تمتم توان جنگیدند.

تاتار افزود: بازیکنانم با برنامه‌ای که داشتند کنترل بازی را به خوبی انجام دادند و با استفاده از موقعیت‌هایمان توانستیم ۲ گل را به ثمر برسانیم

وی با ابراز رصایت از بازی باطکنانش در مقابل ملوان بندر انزلی ادامه داد: امیدوارم در هفته‌های آینده نیز بتوانیم این روند خوب را ادامه دهیم و برای تیم ملوان بندر امزلی نیز در بازی‌های آینده آرزوی موفقیت دارم.

تارتار در خصوص قصاوت داور میدان گفت: معتقدم بعضی از صحنه‌ها باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود تما باید بگویم باید گفت پیام حیدری روز خوبی را پشت سر گذاشت و قضاوت بدون نقصی انجام داد.

وی اصافه کرد:امروز داور با شجاعت تصمیم گرفت و حتی یک صحنه را با کمک VAR رد کرد.

سرمربی تیم فوتبال گل‌گهرسیرجان افزود: با احترام به هواداران ملوان، خوشحالم که تیمم توانست پیروز این میدان باشد.