به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست ایران و شوشان الکسانیان؛ مدیرعامل پست ارمنستان در حاشیه بیستوهشتمین کنگره اتحادیه پستی جهانی این تفاهمنامه را امضا کردند.
این تفاهمنامه با هدف تقویت و توسعه همکاریهای پستی در چارچوب برنامههای توسعه اجتماعی و اقتصادی دو کشور منعقد شد.
دو طرف در جریان این توافق بر حفظ منافع متقابل، ارتقای کیفیت خدمات و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود تأکید کردند.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، همکاریها شامل بهبود لجستیک توزیع مرسولات پستی، تبادل اطلاعات در حوزه خطمشیها، توسعه تجارت الکترونیک و افزایش حجم مبادلات پستی خواهد بود.
