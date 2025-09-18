به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست ایران و شوشان الکسانیان؛ مدیرعامل پست ارمنستان در حاشیه بیست‌وهشتمین کنگره اتحادیه پستی جهانی این تفاهم‌نامه را امضا کردند.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت و توسعه همکاری‌های پستی در چارچوب برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی دو کشور منعقد شد.

دو طرف در جریان این توافق بر حفظ منافع متقابل، ارتقای کیفیت خدمات و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود تأکید کردند.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، همکاری‌ها شامل بهبود لجستیک توزیع مرسولات پستی، تبادل اطلاعات در حوزه خط‌مشی‌ها، توسعه تجارت الکترونیک و افزایش حجم مبادلات پستی خواهد بود.