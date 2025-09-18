سرمایه گذاران برای تولید مصالح ساختمانی در کرمان اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان به خبرنگاران گفت: بسیاری از محصولات و خدمات ارائه‌شده در این نمایشگاه، در حال حاضر در استان کرمان تولید نمی‌شوند و این موارد، همان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی است که تاکید داریم برای ایجاد واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان در استان پیگیری شوند.

وی با اشاره به جمعیت بیش از ۳ میلیون نفری استان کرمان و روند رو به رشد ساخت‌وساز در این استان افزود: ما می‌توانیم تأمین‌کننده بخشی از نیازهای استان‌های همجوار نیز باشیم.

استاندار کرمان با تأکید بر لزوم ورود سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان و صنایع وابسته، تصریح کرد: امروز بسیاری از نیازهای استان از خارج از کرمان وارد می‌شود، در حالی که برای تولید برخی از این کالاها، سرمایه کلانی نیاز نیست و با حمایت‌های استان در زمینه تسهیلات، امکان تولید آنها در کرمان فراهم است.