۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

سرمایه گذاران برای تولید مصالح ساختمانی در کرمان اقدام کنند

کرمان- استاندار کرمان گفت: بسیاری از محصولات ساختمانی وارد کرمان می شود که باید برای تولید این کالاها در داخل استان سرمایه گذاری شود تا به قطب تولید مصالح ساختمانی جنوب شرق کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان به خبرنگاران گفت: بسیاری از محصولات و خدمات ارائه‌شده در این نمایشگاه، در حال حاضر در استان کرمان تولید نمی‌شوند و این موارد، همان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی است که تاکید داریم برای ایجاد واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان در استان پیگیری شوند.

وی با اشاره به جمعیت بیش از ۳ میلیون نفری استان کرمان و روند رو به رشد ساخت‌وساز در این استان افزود: ما می‌توانیم تأمین‌کننده بخشی از نیازهای استان‌های همجوار نیز باشیم.

استاندار کرمان با تأکید بر لزوم ورود سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان و صنایع وابسته، تصریح کرد: امروز بسیاری از نیازهای استان از خارج از کرمان وارد می‌شود، در حالی که برای تولید برخی از این کالاها، سرمایه کلانی نیاز نیست و با حمایت‌های استان در زمینه تسهیلات، امکان تولید آنها در کرمان فراهم است.

