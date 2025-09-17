خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود بیش از پیش اهمیت یافته است.

استان کرمان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و معدنی کشور، همواره جایگاه ویژه‌ای در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری داشته و امروز نیز با برخورداری از منابع طبیعی، شرکت‌های بزرگ و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق اهداف ملی ایفا کند.

با این حال، مسیر سرمایه‌گذاری در این استان تنها به شعار و ظرفیت بالقوه ختم نمی‌شود، بلکه نیازمند فرآیند دقیق، برنامه‌ریزی هدفمند و تأمین منابع مالی متنوع است.

‌لزوم تدوین بانک اطلاعاتی پروژه‌ها

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نام گرفته است و تمامی فعالیت‌ها باید در این مسیر شکل بگیرد.

مهدی طبیب زاده، افزود: لازمه شکل گیری سرمایه گذاری در تولید، طی کردن یک فرآیند است، لذا در ابتدا باید زمینه‌ها، آمار و ارقام سرمایه گذاری مشخص باشد و در غیر این صورت ممکن است به بیراهه برویم و با شکست مواجه شویم.

وی ادامه داد: بر این اساس در اولین گام باید بانک اطلاعاتی طرح‌ها و پروژه‌ها را تدوین کنیم که کرمان به دلیل ظرفیت‌های فراوانش و شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی، در این بخش ید طولایی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: کار نکرده بسیار زیادی که وجود دارد؛ آمار و اطلاعات و پروژه‌های بسیار وسیعی در اختیار ما می‌گذارد که قابلیت تولید دارند.

ضرورت تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی

وی ادامه داد: دومین موضوعی که باید برای سرمایه گذاری در تولید فراهم باشد؛ مربوط به تأمین مالی است.

وی افزود: اتکای تمامی سیستم‌های دنیا به منابعی غیر از خودشان است و سرمایه گذار بین ۱۰ تا ۳۰ درصد سرمایه گذاری می‌کند و بقیه منابع لازم را از روش‌های مختلفی تأمین می‌کند.

طبیب زاده، عنوان کرد: متأسفانه در استان کرمان و همچنین کشور فقط یک روش وجود دارد که آن هم «رفتن به سراغ بانک هاست» و بانک‌ها به دلیل محدودیت در تأمین منابع و مصارفشان، نمی‌توانند تأمین کننده خوبی باشند.

وی گفت: بر این اساس اتکای صرف بر منابع بانکی ممکن است؛ باعث معطلی کارها شود، لذا باید فکر کنیم که چه منابعی و چه روش‌های دیگری برای تأمین مالی وجود دارد.

طبیب زاده، با تاکید بر لزوم تحقیق و مطالعه بسیار زیاد در این زمینه عنوان کرد: باید از سایر منابع مانند بازار سرمایه، تسهیلات موجود در قانون مانند تسهیلات ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، معافیت‌های مالیاتی و ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه استفاده شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان تصریح کرد: مطالعات خوبی در این بخش انجام شده که هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

وی سومین عامل مؤثر در خصوص سرمایه گذاری برای تولید را فضای کسب و کار دانست و افزود: اگر تصمیم به اجرای یک پروژه و تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری گرفت؛ باید شاخص‌های فضای کسب و کار مناسب و تسهیل گر باشد و موانع برداشته شود.

مسیر سرمایه گذاری نباید طولانی و زمان بر باشد

وی با تاکید بر اینکه مسیر سرمایه گذاری نباید طولانی و زمان بر باشد، گفت: در این زمینه باید الزامات قانونی رعایت شده و به صورت مستمر فضای کسب و کار بهبود یابد.

طبیب زاده، با تاکید بر تسهیل گری در بحث سرمایه گذاری اظهار کرد: در این زمینه کارهای خوبی در کرمان انجام شده، رتبه‌های خوبی را کسب کرده‌ایم و اتفاقات خوبی در شرف انجام است.

وی موضوع تأثیرگذار دیگر را تأمین زیرساخت‌ها دانست و افزود: در این زمینه دچار مشکل هستیم و زیرساخت‌هایی نظیر برق، آب و گاز باید موجود باشد تا بتوان یک پروژه را اجرا کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه امسال با شدت بیشتری با ناترازی ها مواجه هستیم تصریح کرد: متأسفانه این مساله به برق شهرک‌های صنعتی در استان کرمان آسیب رسانده که گاهی در هفته دو یا سه روز برق قطع می‌شود که به شدت مشکل ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه قطعی برق همچنان ادامه دارد، افزود: ما نگران قطعی گاز در زمستان هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در خصوص اینکه چرا کرمان با وجود تولید برق، با قطعی برق و آسیب تولید مواجه است، اظهار کرد: وضعیت موجود حاصل بی توجهی در گذشته است و اتاق بازرگانی کرمان در سال‌های گذشته به صورت مرتب در این زمینه هشدار می‌داد.

هشدارهای دیروز، بحران‌های امروز

طبیب زاده، سرمایه گذاری در بخش انرژی را طولانی مدت و زمان بر دانست و افزود: همیشه با توجه به توقف روند تولید و همچنین روند مصرف در خصوص بروز بحران در کشور هشدار می‌دادیم.

وی با اشاره به اینکه هیچکس به این هشدارها توجه نکرد، گفت: شرایط به گونه‌ای شد که رشد مصرف از رشد تولید پیشی گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان تصریح کرد: به عقیده بنده دولت‌ها در بخش تأمین انرژی غفلت کردند، چرا که از یک جایی تصمیم گرفتند که توسعه انرژی‌های الکتریکی در بخش خصوصی باشد، اما بعد از آن، خلف وعده کردند که این کار باعث شد انگیزه‌ها گرفته شود.

طبیب زاده، گفت: کرمان با توجه به ظرفیت بالایی که داشت می‌توانست تولید بسیار بیشتری داشته باشد، به عنوان مثال نیروگاه کهنوج تا ۱۰۰۰ مگاوات می‌توانست برق تولید کند، اما به دلیل محدودیت‌ها نتوانست ادامه دهد و در حد ۵۰۰ مگاوات متوقف شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر تراز انرژی استان کرمان مثبت است، اما برق کشور به صورت شبکه است و همه مناطق به یکدیگر اتصال دارند که باید شبکه متعادل باشد و دیسپاچینگ آن هم بر عهده تهران است.

طبیب زاده، افزود: کرمان از تراز مثبت برق سود چندانی نمی‌برد و شبکه کشور باید متعادل باشد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: کرمان به دلیل قرار داشتن در ذوزنقه طلایی انرژی خورشیدی فرصت خوبی برای استفاده از این انرژی دارد.

وی با اشاره به اینکه به راحتی امکان تولید ۱۰ هزار مگاوات برق از طریق انرژی خورشیدی در کرمان وجود دارد، عنوان کرد: ناهماهنگی بین سازمان‌های تأمین کننده زمین، شبکه برق و… وجود دارد که مشکل ساز شده و روند را بسیار کند کرده است.

طبیب زاده، با اینکه کرمان در این زمینه رتبه اول را داراست افزود: متأسفانه مقدار این تولید اندک است.

وی گفت: برای رفع مشکلات در این زمینه به گونه‌ای رفتار می‌شود که انگار دستگاه‌های متولی احساس نمی‌کنند کشور دچار بحران است و باید بسیار سریع و جهادی عمل شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به جلسه با معاون وزیر نیرو گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، اما متأسفانه کشور دچار یک بروکراسی پیچیده است که مسیر را دشوار کرده است.

رشد ۱۱۸ درصدی سرمایه گذاری خارجی در کرمان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی طی پنج ماه نخست امسال را ۲۲۷ میلیون دلار اعلام و اظهار داشت: نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۱۱۸ درصدی در این زمینه هستیم.

غلامرضا سالاری، از شناسایی و معرفی ۳۰۰ فرصت سرمایه گذاری در استان کرمان خبر داد و افزود: برای نخستین بار در کشور کمیته امنیت سرمایه گذاری در استان کرمان ایجاد شد.

وی به تهیه اطلس سرمایه گذاری کرمان اشاره و افزود: همچنین مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان کرمان راه اندازی شده است.

سالاری، افزود: همچنین سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی جازموریان تعیین و مرکز لجستیک کرمان در زمینی به وسعت ۴۰۰ هکتار در حال احداث است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان از صدور مجوز ۵ هزار مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی در کرمان خبر داد و افزود: راه اندازی بزرگترین مرکز داده جنوب‌شرق و حمل بار هوایی در دست پی گیری است.

وی ادامه داد: ۲۵۳ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۷ هزار نفری در استان کرمان تا پیش از هفته دولت محقق شد و در هفته دولت هم ۱۶ هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری جدید آغاز شد.

در پایان باید تأکید کرد که استان کرمان با برخورداری از ظرفیت‌های عظیم معدنی، صنعتی و موقعیت جغرافیایی استثنایی، پتانسیل تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد ملی را داراست.

با این حال، تحقق این امر در گام نخست مستلزم عبور از وابستگی صرف به منابع بانکی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی است.

همچنین، رفع چالش‌های زیر ساختی حیاتی مانند بحران برق و گاز با جدیت پیگیری شده و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کاهش بروکراسی باید در اولویت قرار گیرد.

اگر چه اقدامات مثبتی مانند ایجاد کمیته امنیت سرمایه‌گذاری و شناسایی صدها فرصت سرمایه‌گذاری صورت گرفته، اما هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای سریع‌تر طرح‌ها برای تبدیل این ظرفیت‌ها به تولید واقعی ضروری است.

تنها در این صورت می‌توان به تحقق شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» در استان کرمان امیدوار بود.