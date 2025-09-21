تصویب احداث دو مرکز لجستیک کرمان و راه‌ آهن سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر یکشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان گفت: فرصت‌های خوبی در استان کرمان برای مبحث حمل و نقل و لجستیک و توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شده است.

وی افزود: در این رابطه سفر مقامات مختلف کشور به کرمان و جلسات و مأموریت‌های مختلفی را داشته‌ایم که منجر به تصمیمات خوبی در حوزه جاده‌ای، حمل و نقل ریلی، لجستیک، فرودگاه‌ها و تکمیل خط راه‌آهن «کرمان - سیرجان» و تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به بندر خشک شد.

طالبی، از تصویب دو مرکز لجستیک کرمان و راه‌آهن سیرجان خبر داد و افزود: دو بزرگراه به بندرعباس و "بندر لیردف"در دریای عمان هم با مشارکت بخش خصوصی درحال پیگیری داریم که اتفاق بزرگی برای توسعه حمل و نقل و مباحث لجستیکی استان کرمان خواهد بود.

وی تصریح کرد: استان کرمان با توجه به موقعیت بسیار خوب جغرافیایی، در مسیر راه‌آهن و خط جاده‌ای سراسری و موقعیت مناسب برای توسعه صادرات به سمت جنوب و کشورهای شرقی قرار دارد.