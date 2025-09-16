سرمایه گذاری سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری کرمان از محل درآمد های کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در نشست سه شنبههای سرمایه گذاری استان کرمان با بیان اینکه سرمایههای خرد و پراکنده فرصت چند صد میلیون دلاری برای اجرای پروژههای اشتغال زا در مناطق مختلف این استان ایجاد میکنند گفت: برای اولین بار در استان کرمان استفاده از این سرمایههای خرد در قالب درآمدهای کشاورزان فعال در تولید پسته و خرما در دستور کار قرار گرفته تا برای توسعه استان از آنها بهره گرفته شود.
وی از تشکیل هستههای سرمایهگذاری با مشارکت نیروهای نخبه، فعالان اقتصادی و افراد مورد اعتماد در شهرستانها خبر داد و افزود: فرصتهای سرمایهگذاری شهرستانهای کرمان نیز با نگاه به همین ظرفیتها شناسایی میشوند.
استاندار کرمان از برنامه استان برای رسیدن به سرمایهگذاری سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری از محل درآمد محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: این سرمایهگذاری به تقویت بنیه اقتصادی، معیشت استان و ایجاد اشتغال کمک شایانی خواهد کرد.
طالبی، بیان کرد: درآمد حاصل از پسته و خرما حداقل یک میلیارد دلار است، در حالی که میزان جذب سرمایهگذاری خارجی استان کرمان امسال ۲۲۷ میلیون دلار بوده است که نشان میدهد در این راستا ظرفیت برای جذب سرمایهگذاری خارجی در استان فراهم است.
وی خطاب به فرمانداران تاکید کرد: هر شهرستان موظف است تا کارآفرینان محلی را شناسایی کرده و با برگزاری نشستهای مستمر، زمینه هدایت سرمایههای کشاورزی به سمت صنعت و تولید را فراهم سازد.
طالبی، افزود: عمده پولی که میتواند گردش اقتصادی در استان کرمان ایجاد کند، درآمد حاصل از بخش کشاورزی است که متأسفانه این سرمایه عظیم در چرخه اقتصادی کرمان نمیچرخد و برای بهرهگیری از آن برنامهریزی منسجمی وجود نداشته است.
