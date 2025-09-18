به گزارش خبرنگار مهر، مناف هاشمی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح ورزشگاه چندمنظوره دهستان عشرستاق در بخش یانسر بهشهر با اشاره به تعداد قابل توجه پروژههای نیمهتمام ورزشی در سطح کشور گفت: این پروژهها در قالب برنامه چهارساله وزارت ورزش و جوانان به تدریج تکمیل خواهند شد تا بتوانیم سرانه ورزشی و امکانات ورزشی را بهبود بخشیم.
وی افزود: در هفته دولت امسال، ۲۸۱ پروژه ورزشی و فرهنگی با اعتبار بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد و برای هفته تربیت بدنی نیز سه هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل ۳۰۰ پروژه اختصاص داده شده است.
هاشمی با اشاره به کمبود امکانات ورزشی و نابرابریهای موجود در مناطق مختلف، تصریح کرد: اصلاح توزیع امکانات ورزشی و افزایش دسترسی جوانان به این فضاها از اولویتهای مهم وزارت ورزش است.
وی گفت: بر اساس برنامهریزیها، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری تعداد پروژههای ورزشی تکمیل شده به ۶۰۰ پروژه برسد که این امر به توسعه زیرساختهای ورزشی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
