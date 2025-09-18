شهر مقدس قم قلب تپنده فرهنگ و تفکر شیعه در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند عضو شورای اسلامی شهر قم عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت روز قم، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، «خدمت به شهر قم، خدمت به جمهوری اسلامی ایران است»، گفت: این بیان حکیمانه نشاندهنده اهمیت فوقالعاده قم است؛ شهری که به عنوان قطب دوم زائرپذیری کشور، مقصد میلیونها زائر ایرانی و خارجی است و هر اقدامی در آن بازتاب ملی و حتی بینالمللی دارد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه قم اظهار کرد: قم محور مواصلاتی ۱۷ استان کشور است و همین موضوع، در کنار جایگاه معنوی، اهمیت خدمترسانی در این شهر را دوچندان میکند.
وی گفت: آنچه در قم انجام میشود، در سطح ملی دیده میشود و بر آبروی نظام جمهوری اسلامی اثرگذار است.
این عضو شورای شهر قم با یادآوری سابقه خود در حوزه آموزش و فرهنگ گفت: سالها در آموزش و پرورش، دانشگاهها و نهادهای فرهنگی قم فعالیت داشتهام و افتخار خدمت به فرزندان این شهر را پیدا کردم و ورود به شورا نیز فرصتی دیگر برای خدمت به قم بود و تلاش شد اقداماتی مؤثر و مورد نیاز شهروندان ارائه شود.
وی افزود: در بسیاری از طرحها توانستیم الگوهای موفقی برای کشور معرفی کنیم و خدمت در شهر کریمه اهلبیت (س) را فرصتی ارزشمند میدانیم که هر روز آن معنای خاصی دارد.
نیازمند، یکی از اقدامات شاخص شورای شهر قم را پیشگامی در اجرای قانون جوانی جمعیت دانست و گفت: هرچند این قانون با خلأهایی بهویژه در منابع مالی مواجه است، اما شهرداری قم موظف شد اقدامات عملیاتی آن را پیگیری کند و در موضوع تخفیف عوارض ساخت نیز قم جزو نخستین شهرهایی بود که قانون را اجرایی کرد.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، قم در حوزههایی همچون مقابله با آسیبهای اجتماعی، حمایت از مشاغل خانگی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت جایگاه بانوان و خانواده نیز پیشگام بوده است.
وی گفت: انتخاب قم بهعنوان پایلوت مشاغل خانگی کشور نشاندهنده ظرفیت بالای این شهر در حمایت از تولیدکنندگان خرد است.
این عضو شورای شهر قم همچنین از پایان طرح مطالعاتی احصاء نظام مسائل بانوان و خانواده خبر داد و گفت: این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی و با بهرهگیری از نظر متخصصان تدوین شد و مردادماه سال جاری به تصویب رسید.
وی با اشاره به جایگاه «روز قم» تصریح کرد: نامگذاری این روز در تقویم ملی و ثبت آن در شورای عالی فرهنگ عمومی کشور، دستاورد ارزشمندی بود که به برکت ورود حضرت معصومه (س) به قم رقم خورد.
نیازمند افزود: حضور حضرت معصومه (س) این شهر را به یکی از بزرگترین مراکز علمی و دینی جهان اسلام بدل کرد و امروز طلاب و دانشجویان بسیاری از سراسر جهان در قم تحصیل میکنند و این افراد در آینده بهعنوان مبلغان اسلام و فرهنگ اهلبیت (ع) در سراسر دنیا ایفای نقش خواهند کرد.
عضو شورای شهر قم با تأکید بر نقش بینالمللی این شهر گفت: قم امروز نه تنها مأمن زائران و مجاوران است، بلکه به عنوان مرکز گسترش فرهنگ و تفکر شیعه شناخته میشود و حضور حوزههای علمیه، دانشگاههای بینالمللی و فعالیتهای گسترده فرهنگی و اجتماعی، قم را به قلب تپنده دنیای اسلام تبدیل کرده است.
وی در پایان اظهار داشت: باید بهترین خدمات را برای مردم قم، زائران و همه کسانی که چشم به این شهر دارند ارائه کنیم، چرا که خدمت در قم، در حقیقت خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی ایران است.
