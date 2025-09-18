به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین مؤمنی در محفل معارفی شام سالروز ورود بانوی کرامت به قم در حرم مطهر ایشان، نکات و مطالبی را درباره مقام عبودیت، نقش اعمال و آثار زیارت حضرت فاطمه معصومه (س) مطرح کرد.
مؤمنی اظهار داشت: هر امتیاز و مرتبت الهی معلول طی شدن آزمونها و امتحانات الهی است و کسی بیجهت از خدا مقام و شأن نمیگیرد؛ بدینمعنا که رسیدنِ افراد به مدح و ثنای الهی و معصومین (ع) نتیجه عبور از امتحانات است.
وی هدف اصلی را رسیدن به مقام «عبودیت» دانست و یادآور شد: در تشهد هر نماز به عبودیت پیامبر (ص) شهادت میدهیم؛ بنابراین بندگی و تواضع، بالاترین مرتبه است.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به مواعظ امیرالمؤمنین (ع) و روایتهای اخلاقی ایشان، تأکید کرد: انسان نباید بهخاطر عناوین و مناصب به دیگران تکبر ورزد زیرا عبودیت حقیقی در رفتار فروتنانه، التزام به واجبات و ترک محرمات تجلی میکند.
وی در تبیین فرمول عبودیت ابراز داشت: کسی که میخواهد عبد واقعی خدا شود باید علم و معرفت به خدا را کسب کند، علل و ابزار فاصلهگیری از خدا را بشناسد و از آنها اجتناب کند و اسباب و ابزار قرب به خدا را بشناسد و به آنها عمل کند. مؤمن با انجام واجبات و پرهیز از محرمات، نور معرفت در قلبش قرار میگیرد و حکمت و سخنگویی از دل او جاری میشود.
مؤمنی در بخش دیگری از سخنانش به شأن و فضیلت حضرت فاطمه معصومه (س) پرداخت و با یادآوری روایات متعدد گفت: زیارت این بانو از بزرگترین شؤون است؛ به نقل از معصومین، زیارت با معرفت ایشان «وجوبآورِ بهشت» و موجب شفاعت عام است.
وی سپس جایگاه شهر مقدس قم را تشریح کرد و گفت: حضور علما و محدثان در سرزمین قم موجب نورانیت و برکت خاک قم شده است.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت به احادیث و نقلقولهایی اشاره کرد که از فضیلت تربت قم و تأثیر حضور علما بر پاکسازی و دفع بلا برای اهل آن سخن گفتهاند و بر ضرورت پاسداشت این میراث دینی تأکید ورزید.
وی با اشاره به نقش تاریخی و فرهنگی حضرت معصومه (س) در گسترش تشیع و تشکیل پایگاه علمی و مذهبی در قم، ورود ایشان را نقطهعطفی در شکلگیری حوزه علمیه و توسعه علوم اهلبیت برشمرد و افزود که ارتباط و تمسک به این بانوی بزرگوار باعث اتصال شیعیان به زنجیره ولایت و منابع دینی میشود.
