برگزاری ۱۴ شب جشن سالروز ورود حضرت معصومه(س)در حرم مطهر بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر بهنام‌مهر رئیس اداره مراسمات حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: از شب سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم، به مدت چهارده شب بعد از نماز عشا، جشن‌های بزرگداشت این مناسبت با حضور سخنرانان، مداحان، شاعران و مردم متدین قم در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم همراه با اجرای مسابقات متنوع و اهدای جوایز برای شرکت‌کنندگان خواهد بود و شور و نشاط خاصی در میان زائران و مجاوران ایجاد خواهد کرد.

رئیس اداره مراسمات حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به برپایی دسته شادی و کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) به قم با حضور اقشار مختلف مردم گفت: در روز سالروز ورود نیز برنامه‌هایی همچون مدیحه‌سرایی با حضور مداحان برجسته کشور و «کرسی تلاوت فاطمی» با حضور قاری بین‌المللی قرآن کریم و قرآن‌آموزان مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر در شبستان امام خمینی (ره) برگزار شد.

بهنام‌مهر ادامه داد: همزمان با هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور به مدت یک هفته، هر روز پیش از نماز مغرب مراسم روایتگری دفاع مقدس در حرم مطهر بانوی کرامت برپا می‌شود و شب‌ها پس از نماز عشا نیز سخنرانی‌هایی با دو محور «ایام ورود حضرت معصومه (س)» و «دفاع مقدس» در شبستان امام خمینی (ره) اجرا خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامه‌ها فرصت ارزشمندی است تا مردم قم و زائران از فضای معنوی و فرهنگی ایجادشده در این ایام بهره‌مند شوند.