برگزاری ۱۴ شب جشن سالروز ورود حضرت معصومه(س)در حرم مطهر بانوی کرامت

قم – رئیس اداره مراسمات حرم مطهر بانوی کرامت اعلام کرد: همزمان با سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم، از شب این مناسبت تا ۱۴ شب بعد، مراسم جشن در شبستان امام خمینی (ره) برگزار میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر بهنام‌مهر رئیس اداره مراسمات حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: از شب سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم، به مدت چهارده شب بعد از نماز عشا، جشن‌های بزرگداشت این مناسبت با حضور سخنرانان، مداحان، شاعران و مردم متدین قم در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم همراه با اجرای مسابقات متنوع و اهدای جوایز برای شرکت‌کنندگان خواهد بود و شور و نشاط خاصی در میان زائران و مجاوران ایجاد خواهد کرد.

رئیس اداره مراسمات حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به برپایی دسته شادی و کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) به قم با حضور اقشار مختلف مردم گفت: در روز سالروز ورود نیز برنامه‌هایی همچون مدیحه‌سرایی با حضور مداحان برجسته کشور و «کرسی تلاوت فاطمی» با حضور قاری بین‌المللی قرآن کریم و قرآن‌آموزان مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر در شبستان امام خمینی (ره) برگزار شد.

بهنام‌مهر ادامه داد: همزمان با هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور به مدت یک هفته، هر روز پیش از نماز مغرب مراسم روایتگری دفاع مقدس در حرم مطهر بانوی کرامت برپا می‌شود و شب‌ها پس از نماز عشا نیز سخنرانی‌هایی با دو محور «ایام ورود حضرت معصومه (س)» و «دفاع مقدس» در شبستان امام خمینی (ره) اجرا خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامه‌ها فرصت ارزشمندی است تا مردم قم و زائران از فضای معنوی و فرهنگی ایجادشده در این ایام بهره‌مند شوند.

