به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دروکی با اشاره به عملیات موفق یگان حفاظت منابع طبیعی در رصد و مقابله با تخلفات جنگلی گفت: در یک عملیات میدانی، مأموران این اداره موفق شدند متخلف قطع درختان سرخدار که از گونه‌های کمیاب و ممنوع‌القطع است را حین ارتکاب جرم دستگیر کنند.

وی افزود: به دستور قاضی کشیک، متهم به همراه موتور سیکلت و مقطوعات قاچاق درختان سرخدار توقیف و برای تشکیل پرونده قضایی به کلانتری ۱۱ شهرستان علی‌آباد کتول تحویل داده شد.

دروکی با بیان اهمیت ویژه این گونه نادر در منطقه تأکید کرد: علی‌آباد کتول به عنوان بزرگ‌ترین ذخیره‌گاه طبیعی سرخدار در کشور شناخته می‌شود و حفاظت از این میراث طبیعی گرانبها نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک رسالت ملی است که باید برای آیندگان حفظ شود.

وی اظهار کرد: اداره منابع طبیعی به هیچ‌گونه تخلف و تعرض به عرصه‌های جنگلی، به‌ویژه قطع غیرمجاز درختان کمیاب و ارزشمند، گذشت نخواهد کرد و با متخلفان برخورد قاطع خواهد داشت.

رئیس اداره منابع طبیعی علی‌آباد کتول با اشاره به نقش مهم مشارکت مردمی در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی یادآور شد: همکاری و حضور فعال مردم در کنار نیروهای یگان حفاظت موجب افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی می‌شود و بدون مشارکت مردمی، حفاظت از این میراث طبیعی بسیار دشوار خواهد بود.

وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی را از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به اداره منابع طبیعی گزارش دهند تا با متخلفان به صورت قانونی برخورد شود.