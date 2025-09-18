  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴

دستگیری متخلف قطع درختان سرخدار در علی‌آباد کتول

دستگیری متخلف قطع درختان سرخدار در علی‌آباد کتول

علی آباد-رئیس منابع طبیعی علی‌آباد کتول، از دستگیری متخلف قطع درختان کمیاب سرخدار و تأکید بر ضرورت حفاظت از بزرگ‌ترین ذخیره‌گاه این گونه نادر در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دروکی با اشاره به عملیات موفق یگان حفاظت منابع طبیعی در رصد و مقابله با تخلفات جنگلی گفت: در یک عملیات میدانی، مأموران این اداره موفق شدند متخلف قطع درختان سرخدار که از گونه‌های کمیاب و ممنوع‌القطع است را حین ارتکاب جرم دستگیر کنند.

وی افزود: به دستور قاضی کشیک، متهم به همراه موتور سیکلت و مقطوعات قاچاق درختان سرخدار توقیف و برای تشکیل پرونده قضایی به کلانتری ۱۱ شهرستان علی‌آباد کتول تحویل داده شد.

دروکی با بیان اهمیت ویژه این گونه نادر در منطقه تأکید کرد: علی‌آباد کتول به عنوان بزرگ‌ترین ذخیره‌گاه طبیعی سرخدار در کشور شناخته می‌شود و حفاظت از این میراث طبیعی گرانبها نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک رسالت ملی است که باید برای آیندگان حفظ شود.

وی اظهار کرد: اداره منابع طبیعی به هیچ‌گونه تخلف و تعرض به عرصه‌های جنگلی، به‌ویژه قطع غیرمجاز درختان کمیاب و ارزشمند، گذشت نخواهد کرد و با متخلفان برخورد قاطع خواهد داشت.

رئیس اداره منابع طبیعی علی‌آباد کتول با اشاره به نقش مهم مشارکت مردمی در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی یادآور شد: همکاری و حضور فعال مردم در کنار نیروهای یگان حفاظت موجب افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی می‌شود و بدون مشارکت مردمی، حفاظت از این میراث طبیعی بسیار دشوار خواهد بود.

وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی را از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به اداره منابع طبیعی گزارش دهند تا با متخلفان به صورت قانونی برخورد شود.

کد خبر 6594061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها