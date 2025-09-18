خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رضا اکبری: هرکدام از ما روزی را در ماه به طبیعت و جنگل می‌رویم تا از فضای سالم و آرامش‌بخش آن بهره‌مند شویم و با دور شدن از دغدغه‌های روزمره، روح و جسم خود را تازه کنیم اما متأسفانه زباله‌های رها شده در اطراف رودخانه‌ها و شکستن شاخه‌های درختان برای روشن کردن آتش، بخشی از آسیب‌هایی است که انسان‌ها به طبیعت وارد می‌کنند با این وجود، آسیب جدی‌تر، قطع درختان و قاچاق چوب است که به دست سوداگران مرگ جنگل‌ها لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد می‌شود.

شامگاه روز گذشته بار دیگر خبر حمله به یک جنگلبان در شهرستان رودبار در صدر اخبار قرار گرفت؛ جایی که قاچاقچیان چوب با استفاده از سلاح سرد و حتی مقابل دوربین‌های مداربسته به جان یکی از حافظان جنگل افتادند، هفته گذشته نیز در شهرستان تالش، گروهی از متصرفان اراضی ملی به ایستگاه سرجنگلبانی حمله کرده و دو کیوسک نگهبانی را تخریب کردند این اقدام تلافی‌جویانه در واکنش به رفع تصرف اراضی بود، حادثه‌ای که اگرچه به جراحت جنگلبانان منجر نشد اما نشان‌دهنده دشواری‌ها و خطراتی است که این افراد روزانه با آن مواجه هستند.

ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برای تقویت امنیت جنگل‌ها

تاریخ تلخ جنگلبانی در گیلان به یاد «رشید غفاری» می‌افتد؛ مأمور منابع طبیعی تالش که ۲۳ سال پیش در حالی که مقابل قاچاقچیان چوب ایستاده بود جلوی خانه‌اش هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت قاتل او تا به امروز شناسایی نشده و آزادانه در کنار خانواده زندگی می‌کند، در حالی که خانواده غفاری داغدار و بی‌پناه مانده‌اند.

در این بین خواسته اصلی جنگلبانان تأمین امنیت جانی، حمایت قانونی و تقویت ضمانت‌های حقوقی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی است.

استانداردهای بین‌المللی حفاظت از منابع طبیعی نیازمند حضور یک نیروی حفاظتی برای هر ۱۰۰۰ هکتار جنگل، هر ۵۰۰۰ هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان است در حالی که بیش از ۸۰ درصد مساحت کشور را اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، یگان حفاظت منابع طبیعی با کمبود نیرو و امکانات مواجه است برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حفاظت از این عرصه‌ها، نیازمند نیروهای انسانی با انگیزه، تجهیزات مناسب و حمایت‌های قانونی قوی هستیم تا حافظان جنگل‌ها در شرایط حساس بتوانند مأموریت خود را به درستی انجام دهند.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یک تغییر در قراردادها نیست بلکه یک تحول فرهنگی است که علاوه بر احترام به نیروهای انسانی خود شایسته‌سالاری را ترویج کرده و در خدمات‌رسانی به مردم تحول ایجاد می‌کند و این گذار از ابهام به امنیت، نویدی است برای ساختن یک بروکراسی کارآمد، پاسخگو و انسان‌محور که در آن هر فرد به اندازه تخصص و تلاشش ارج نهاده شده و آینده شغلی روشنی پیش رو دارد.

تبدیل وضعیت نیروهای حفاظتی؛ راهکاری برای مقابله مؤثر با تهدیدات جنگل‌ها

«سرهنگ محمد قربانی لرد» فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: بیش از ۷۰ درصد نیروهای تحت پوشش یگان حفاظت، نیروهای شرکتی هستند که به دلیل محدودیت‌های قانونی و عدم برخورداری از امکانات کافی، انگیزه لازم برای انجام وظایف حفاظتی را ندارند.

سرهنگ قربانی لرد با اشاره به کمبود نیروی انسانی در یگان حفاظت، اظهار کرد: به دلیل بازنشستگی نیروهای باتجربه و کمبود نیرو، ناچار به استفاده از نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی هستیم، اما این افراد به‌عنوان ضابط قضائی شناخته نمی‌شوند و اجازه حمل سلاح و دریافت تجهیزات بازدارنده را ندارند، بنابراین انگیزه و توانایی لازم برای حفاظت مؤثر از منابع طبیعی را ندارند.

وی افزود: از آنجا که سازمان منابع طبیعی به‌صورت مستقیم با این نیروها قرارداد ندارد و قراردادها از طریق شرکت‌های واسطه بسته می‌شود، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با سازمان منابع طبیعی می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و انگیزه حفاظتی آنها ایفا کند این امر موجب حفاظت بهتر از منابع طبیعی خواهد شد که سرمایه‌های ملی و راهبردی محسوب می‌شوند و متعلق به نسل‌های کنونی و آینده است.

سرهنگ قربانی لرد با اشاره به اهمیت آموزش‌های تخصصی، تصریح کرد: در صورت تبدیل وضعیت و جذب نیروی قراردادی سازمانی، امکان ارائه آموزش‌های تخصصی از جمله دفاع شخصی، تیراندازی و قوانین مربوط به به‌کارگیری سلاح فراهم می‌شود که در ارتقای توانمندی نیروها بسیار مؤثر خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به حمایت دستگاه قضائی از جنگلبانان تصریح کرد: اگر مصوبه مجلس درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط دولت و سازمان امور استخدامی اجرا شود، بسیاری از مشکلات نیروهای حفاظتی مرتفع خواهد شد و زمینه‌ای برای حفظ بهتر عرصه‌های منابع طبیعی فراهم می‌آید.

اجرای سریع لایحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ضروری است

«سلمان زارع» رئیس مجمع نمایندگان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت لایحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: تمامی نمایندگان مجلس دوازدهم و خصوصاً مجمع نمایندگان گیلان پیگیر انجام مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هستند.

زارع با اشاره به وجود افرادی با سابقه بیش از ۲۰ سال به صورت قرارداد شرکتی در بسیاری از ادارات افزود: در این دوره از مجلس من ۴ نطق پیش از دستور در خصوص ضرورت انجام هرچه سریع‌تر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی داشتم و قطعاً در اولین جلسه آینده مجلس و در خانه ملت در نطق پیش از دستور این موضوع را مطالبه می‌کنم.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وضع موجود باید اصلاح شود، گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای اجرا به دولت ارجاع شده و برخی از دستگاه‌های اجرایی نیز همراه بوده‌اند و امیدواریم سازمان امور استخدامی کشور نیز همت کند تا هرچه زودتر این قافله به منزل برسد.

زارع تصریح کرد: گیلان از استان‌هایی است که جنگل‌های هیرکانی را به عنوان یادگار میلیون‌ها سال حیات در دل خود دارد و نیاز به جنگلبان داریم که از این موهبت الهی محافظت کند و باید در تأمین امنیت این نیروها و ایجاد انگیزه لازم برای آنان کوشا باشیم.

پای تعهدم هستم؛ جنگل را رها کنیم غارت می‌شود

«خدمت محمدی‌نژاد» یکی از جنگلبانان منابع طبیعی استان گیلان در شهرستان تالش که مرداد ماه امسال در جریان درگیری با قاچاقچیان چوب در جنگل‌های طولارود به شدت مجروح شد.

وی که از اصابت گلوله ساچمه‌ای اسلحه شکاری قاچاقچیان آسیب دیده است در گفتگو با خبرنگار مهر به شرح جزئیات این حادثه و شرایط دشوار کاری خود پرداخت.

محمدی نژاد گفت: ۲۰ مرداد امسال بود که در جریان درگیری با قاچاقچیان چوب در جنگل‌های طولارود تالش، بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای از اسلحه شکاری شدیداً مجروح شدم هرچند به سرعت مرا به بیمارستان رساندند و اقدامات درمانی لازم بر روی من انجام شد و اکنون وضعیت جسمانی‌ام تحت کنترل است، اما امنیت جانی جنگلبانان در برابر قاچاقچیان به هیچ عنوان تأمین نمی‌شود.

این جنگلبان افزود: از آن شلیک مرگبار، هشت ساچمه در گردن من باقی مانده که پزشکان پنج عدد از آن‌ها را خارج کردند اما سه ساچمه هنوز به دلیل خطرات احتمالی دست نخورده باقی مانده‌اند در هوای سرد مشکلی ندارم اما در هوای گرم احساس سوزش و درد دارم.

محمدی‌نژاد با بیان اینکه اگر به جنگل نرویم، منابع طبیعی‌مان نابود می‌شود و اگر برویم، امنیت جانی نداریم، ادامه داد: خانواده‌ام همیشه در استرس و نگرانی به سر می‌برند و این مسئله برای من بسیار سخت است.

وی مشکل اصلی جنگلبانان را نداشتن تجهیزات دفاعی و سلاح عنوان کرد و گفت: اگر حداقل تجهیزات دفاعی را داشته باشیم، حداقل غارتگران و قاچاقچیان منابع طبیعی از ما خواهند ترسید و جسارت حمله به ما را نخواهند داشت.

این جنگلبان ادامه داد: ما متعهد شده‌ایم و قبول کرده‌ایم که حافظ جنگل و منابع طبیعی باشیم و با عشق پای عهدمان ایستاده‌ایم، اما امنیت جانی ما تأمین نشده است.

جنگلبانان؛ نگهبانان خاموش طبیعت با دغدغه‌های امنیت و معیشت

حفاظت و صیانت از میراث‌های طبیعی ایران مرهون از خودگذشتگی، تلاش و عشق بی‌بدیل جنگلبانانی است که در سخت‌ترین شرایط کاری، با کمترین امکانات و حتی گاهی بدون هیچ‌گونه تجهیزات و نظام حمایتی مستمر و مقتدر تا پای جان و گاهی به بهای آسیب‌های جسمی جبران‌ناپذیر انجام وظیفه می‌کنند.

این دلاورمردان عرصه منابع طبیعی، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع را بر هر چیز دیگر مقدم می‌دارند و تنها انتظارشان از مسئولان حل مشکلات شغلی و معیشتی و تأمین امنیت جانی‌شان است.

دشواری‌های وظایف شغلی، مواجهه با خطرات جانی متعدد و تردد در نقاط صعب‌العبور بدون امکانات کافی خودرو و تجهیزات مناسب شرایطی سخت و طاقت‌فرسا برای جنگلبانان رقم زده است.

با این وجود حمایت‌های لازم و کافی از این حافظان طبیعت صورت نمی‌گیرد و این موضوع جای تأمل و پیگیری دارد تا جنگلبانان با انگیزه، امنیت و امکانات لازم به وظیفه خطیر خود ادامه دهند و این میراث گران‌بها را برای نسل‌های آینده حفظ کنند.