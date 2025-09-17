انجام ۱۲ هزار مورد تعقیب قضایی متخلفان منابع طبیعی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید ذکریایی صبح چهارشنبه در بازدید از پایگاه اطفای حریق رسم رودبار مهدیشهر با بیان اینکه طی پنج ماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۹۵۰ پرونده قضائی حوزه منابع طبیعی تشکیل شد، ابراز داشت: برخی از این پروندهها در جریان دادرسی است.
وی افزود: این پروندهها حوزههای مختلفی نظیر تصرف اراضی، قاچاق چوب، قطع درختان و فعالیت غیرقانونی کورههای زغال را شامل میشود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور با بیان اینکه اقدامات مقابلهای پیرامون پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، مقابله با قاچاق چوب و زغال، و همچنین حفاظت از عرصههای منابع طبیعی در حال اجرا است، ابراز داشت: در این راستا با متخلفان برخورد میشود.
ذکریایی تصریح کرد: تقویت هماهنگیها با دستگاههای امنیتی و انتظامی، افزایش گشتهای میدانی و همچنین ارتقا سطح آمادگی نیروها برای مقابله با هرگونه تخلف مورد تاکید است.
وی افزود: توجه به آموزش، تجهیزات و حمایت از نیروهای حفاظتی را از اولویتهای اصلی منابع طبیعی کشور است.
