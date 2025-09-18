قاتلان مرد جوان در اسفراین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد روهنا اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان اسفراین موفق شدند دو فردی را که با استفاده از سلاح سرد، یک جوان را به قتل رسانده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: این اقدام پلیس در راستای برخورد قاطع با جرایم خشن و تأمین امنیت شهروندان صورت گرفت و پرونده برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار دارد.

سرهنگ روهنا در پایان تأکید کرد: پلیس استان خراسان شمالی با جدیت و همکاری سایر نهادها، امنیت شهروندان را پیگیری می‌کند و از مردم درخواست شد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را به پلیس گزارش دهند.