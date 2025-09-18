  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۵

قاتلان مرد جوان در اسفراین دستگیر شدند

اسفراین- فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری دو نفر در ارتباط با قتل یک جوان در بلوار کشاورز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد روهنا اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان اسفراین موفق شدند دو فردی را که با استفاده از سلاح سرد، یک جوان را به قتل رسانده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: این اقدام پلیس در راستای برخورد قاطع با جرایم خشن و تأمین امنیت شهروندان صورت گرفت و پرونده برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار دارد.

سرهنگ روهنا در پایان تأکید کرد: پلیس استان خراسان شمالی با جدیت و همکاری سایر نهادها، امنیت شهروندان را پیگیری می‌کند و از مردم درخواست شد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را به پلیس گزارش دهند.

