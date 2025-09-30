  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

پلیس: ۵ عطاری متخلف در رباط کریم به جرم فروش داروهای غیرمجاز پلمب شد

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط کریم از پلمب ۵ واحد عطاری متخلف به دلیل فروش داروهای غیرمجاز در اجرای طرح مشترک نظارتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، پیش از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب ۵ واحد عطاری متخلف به دلیل فروش داروهای غیرمجاز در اجرای طرح مشترک نظارتی خبر داد.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر فروش قرص‌ها و داروهای غیرمجاز در برخی عطاری‌ها، طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی در گشت مشترک از ۲۰ واحد صنفی بازدید کردند که در نتیجه ۵ واحد متخلف با هماهنگی دستگاه قضائی پلمب شد.

فرمانده انتظامی رباط کریم با تأکید بر ادامه برخورد با واحدهای متخلف، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

