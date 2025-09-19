سرهنگ پرویز رضایینسب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع سانحه رانندگی منجر به فوت در محور چمنبید به آشخانه شد.
وی اظهار کرد: این حادثه در کیلومتر ۱۲ این محور و نرسیده به روستای جوزک رخ داد که بر اثر آن، دو نفر از سرنشینان خودروی پژو ۲۰۶ در صحنه جان خود را از دست دادند.
سرهنگ رضایینسب افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد راننده وانت به دلیل تجاوز به چپ مقصر اصلی حادثه بوده است، در این سانحه همچنین تعدادی دیگر از سرنشینان مصدوم شدند که به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی بیان کرد: مسیر حرکت وانت از غرب به شرق و دو خودروی سواری دیگر از شرق به غرب بوده و بررسی کارشناسان پلیس برای مشخص شدن علت دقیق حادثه همچنان ادامه دارد.
