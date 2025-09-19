کشف کلت جنگی و اقلام ممنوعه در عملیات پلیس اسفراین

سرهنگ محمد روهنا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت و پس از دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری سلاح غیرمجاز توسط فردی در سطح اسفراین موضوع بهطور ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با همکاری پاسگاه پرکانلو موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شده و طی یک عملیات غافلگیرانه، وی را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی اسفراین تصریح کرد: در بازرسی از این محل، یک قبضه کلت جنگی، یک عدد فشنگ، یک فلزیاب دستی، یک قبضه سلاح سرد، تعدادی قرص برنج و مقادیری اقلام ممنوعه کشف و ضبط شد.
سرهنگ روهنا در پایان بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده قضایی به مرجع ذیصلاح معرفی و روانه زندان شد و پلیس به صورت قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.
نظر شما