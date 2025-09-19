به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در احکامی جداگانه سرپرستان فرمانداریهای جهرم، خفر و زرین دشت منصوب کرد.
صفدر منشی با حکم استاندار فارس به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان زریندشت منصوب شد؛ منشی که از نیروهای باسابقه وزارت کشور است، سوابق ارزشمندی در مناصبی چون معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه فسا، معاونت فرمانداری اوز و بخشداری در کارنامه خود دارد.
همچنین مهدی شفیعیان به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان خفر منصوب گردید.
سجاد مطهرنیا نیز با حکم حسینعلی امیری به سمت سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم منصوب شد.
در تمامی احکام صادره، بر لزوم تلاش برای محقق ساختن اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، دستورات رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساختهای اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیتهای شهرستان تاکید شده است.
