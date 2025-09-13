سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در حکمی مهدی زینلیان را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب کرد.

متن حکم استاندار فارس به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهدی زینلیان

سلام علیکم

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکا به پروردگار متعال در چارچوب قانون اساسی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و دستورات ریاست محترم جمهور و برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیت‌های شهرستان مجدانه اهتمام ورزید.

توفیقات روز افزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و اختیارات، افزایش سرمایه اجتماعی نظام در مسیر تحقق عدالت از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

لازم به ذکر است مهدی زینلیان متولد ۱۳۵۹ و تحصیل‌کرده کارشناسی علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است که به عنوان بخشدار مرکزی خرم بید و معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری لارستان خدمت کرده است.