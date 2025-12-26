به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا دروندپور در خطبه‌های نماز جمعه زرین دشت با تبریک ایام مبارک ماه رجب، این ماه را ماه عبادت، بندگی، ولایت و نبوت خواند و بر اهمیت مراسم معنوی اعتکاف تأکید کرد و گفت: اعتکاف از برجسته‌ترین سنت‌های حسنه دین اسلام است و حضور در این مراسم، کمال بندگی و خضوع انسان در پیشگاه خداوند را برای فرشتگان به نمایش می‌گذارد.

وی با اشاره به رونق گرفتن آئین اعتکاف در بین جوانان و نوجوانان، خواستار مشارکت و کمک علاقه‌مندان در برگزاری این مراسم شد و افزود: امیدواریم مردم به ویژه جوانان بتوانند از برکات معنوی این ماه شریف بهره‌مند شوند.

امام جمعه زرین دشت در ادامه به اهمیت بصیرت در جامعه اشاره کرد و روز ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، را نقطه‌ای حساس در تاریخ انقلاب دانست و گفت: برای شناخت دشمن و مقابله با برنامه‌های آنان نیازمند بصیرت هستیم؛ بصیرت حکم قطب‌نما را دارد و تنها قطب نمای واقعی، ولایت مطلقه فقیه و رهبری عزیز جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام دروندپور با بیان اینکه کلید حل مشکلات کشور در داخل و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی است، تصریح کرد: مسئولان باید برای خدمت به مردم تلاش کنند و علاوه بر مدیریت درست بازار، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار را در دستور کار داشته باشند. امروز تورم و گرانی در همه ابعاد مشهود است و وظیفه ما این است که با هماهنگی مسئولان، زمینه زندگی بهتر برای مردم فراهم شود.

وی با اشاره به نقش جوانان و نیروی انسانی انقلابی در مقابله با دشمن و پیشبرد اهداف کشور، گفت: اگرچه مشکلات اقتصادی و فشارهای خارجی وجود دارد، اما با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و فریاد مرگ بر آمریکا، ملت ایران هرگز زیر بار فشار دشمنان نخواهد رفت.

امام جمعه زرین دشت در پایان از تلاش‌های مسئولان صنعت و معدن و اتاق اصناف شهرستان برای کنترل بازار و پیشگیری از گران‌فروشی تقدیر کرد و از کسبه منصف خواست تا همراهی و رعایت حال مردم را در اولویت قرار دهند.