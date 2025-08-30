سرپرست دیوان محاسبات فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، سعید غلامی به عنوان سرپرست دیوان محاسبات استان فارس منصوب شد.
در متن حکم سرپرست دیوان محاسبات استان آمده است:
نظر به تجربیات ارزشمند جنابعالی و پیشنهاد کمیته انتصاب دیوان محاسبات کشور به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان فارس منصوب میگردید.
امید است در اجرای مسولیتها و شرح وظایف محوله، با تلاش مضاعف و به بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود در راستای تحقق مأموریتها و شعار دیوان محاسبات کشور «شفافیت و انضباط مالی» گامهای تأثیرگذاری برداشته و در سایه عنایات الهی در جهت صیانت از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.
