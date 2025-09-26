  1. استانها
هوای قم تا یکشنبه صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد و احتمال گردوخاک

قم- آسمان قم طی روزهای آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید به وقوع می‌پیوندد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که شرایط جوی استان قم در روزهای پایانی هفته تغییرات قابل‌توجهی نخواهد داشت.

بر این اساس، از امروز جمعه چهارم مهر تا روز شنبه، آسمان غالباً صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

در برخی ساعات، وزش باد با شدت نسبتاً زیاد رخ خواهد داد و احتمال دارد در نقاطی از استان این وضعیت به خیزش گردوخاک محدود منجر شود.

همچنین بررسی دماهای حدی استان نشان می‌دهد که تغییر محسوسی در بیشینه و کمینه دما تا روز یکشنبه پیش‌رو مشاهده نخواهد شد و الگوی دمایی تقریباً ثابت خواهد ماند.

بیشینه دمای امروز قم ۳۳ و کمینه دما تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.

