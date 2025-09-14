تداوم کاهش محسوس دما در قم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینی هواشناسی استان قم، امروز یکشنبه روند کاهشی دما در سطح استان تداوم دارد و شهروندان کاهش محسوس دما را تجربه خواهند کرد.
بر پایه این گزارش، روز یکشنبه آسمان قم صاف پیشبینی شده اما در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و وقوع پدیده گردوخاک در مناطق مختلف استان محتمل است.
همچنین برای روز دوشنبه، شرایط جوی پایدارتر خواهد بود و وزش باد ملایم و آسمانی صاف در سطح استان انتظار میرود.
در روز سهشنبه نیز آسمان قم عمدتاً صاف خواهد بود اما وزش باد و غبارآلودگی بهویژه در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نیست.
ادارهکل هواشناسی استان قم با توصیه به شهروندان، تأکید کرده است که در روزهای آینده با توجه به احتمال وزش باد و افزایش گردوخاک در برخی نقاط، افراد بهویژه بیماران قلبی و تنفسی نکات بهداشتی را رعایت کنند و از حضور غیرضروری در فضای باز در ساعات اوج گردوخاک پرهیز نمایند.
حداکثر دمای امروز قم ۳۵ و کمینه دما ۲۰ درجه سانتیگراد است و تا پایان هفته نیز دمای قم تا ۳۲ درجه کاهش مییابد.
