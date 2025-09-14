  1. استانها
  2. قم
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۳

تداوم کاهش محسوس دما در قم

تداوم کاهش محسوس دما در قم

قم – روند کاهشی محسوس دما در سطح استان قم طی روزهای آینده ادامه داشته و آسمان قم عمدتاً صاف خواهد بود، اما در برخی ساعات وزش باد و پدیده گردوخاک پیش‌بینی می‌ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینی هواشناسی استان قم، امروز یکشنبه روند کاهشی دما در سطح استان تداوم دارد و شهروندان کاهش محسوس دما را تجربه خواهند کرد.

بر پایه این گزارش، روز یکشنبه آسمان قم صاف پیش‌بینی شده اما در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و وقوع پدیده گردوخاک در مناطق مختلف استان محتمل است.

همچنین برای روز دوشنبه، شرایط جوی پایدارتر خواهد بود و وزش باد ملایم و آسمانی صاف در سطح استان انتظار می‌رود.

در روز سه‌شنبه نیز آسمان قم عمدتاً صاف خواهد بود اما وزش باد و غبارآلودگی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نیست.

اداره‌کل هواشناسی استان قم با توصیه به شهروندان، تأکید کرده است که در روزهای آینده با توجه به احتمال وزش باد و افزایش گردوخاک در برخی نقاط، افراد به‌ویژه بیماران قلبی و تنفسی نکات بهداشتی را رعایت کنند و از حضور غیرضروری در فضای باز در ساعات اوج گردوخاک پرهیز نمایند.

حداکثر دمای امروز قم ۳۵ و کمینه دما ۲۰ درجه سانتیگراد است و تا پایان هفته نیز دمای قم تا ۳۲ درجه کاهش می‌یابد.

کد خبر 6588608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها