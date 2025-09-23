پیش بینی کاهش دمای هوا در قم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی و پیشبینی هواشناسی، آسمان استان قم امروز سهشنبه صاف پیشبینی میشود و وزش باد در برخی ساعات، پدیده غالب جوی خواهد بود که در نقاطی با خیزش گردوخاک همراه خواهد شد.
کارشناسان هواشناسی اعلام کردند که امشب نیز افزایش ابر در برخی مناطق استان رخ خواهد داد و در پارهای نقاط رگبار باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
روز چهارشنبه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد در ساعات بعدازظهر پیشبینی میشود.
همچنین روز پنجشنبه شرایط جوی عمدتاً صاف خواهد بود، اما در برخی ساعات وزش باد و پدیده غبار محلی، جو استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در روز جمعه نیز آسمان صاف تا نیمهابری خواهد بود و وزش باد در برخی نقاط میتواند منجر به وقوع گردوخاک شود.
گزارشهای هواشناسی همچنین حاکی است که امروز روند کاهش دما در سطح استان محسوس خواهد بود؛ بهطوریکه بیشینه دمای هوای شهر قم به ۳۰ درجه سانتیگراد رسیده است.
با این حال، از روز چهارشنبه تا جمعه روند افزایش تدریجی دما در استان پیشبینی میشود و دمای بیشینه و کمینه روزانه رو به افزایش خواهد گذاشت.
فردا چهارشنبه بیشینه دمای قم ۲۹ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
