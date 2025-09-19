به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا محی‌الدینی، امام‌جمعه مهریز در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) گفت: تقوا یعنی در همه شرایط عظمت و بزرگی خداوند را در نظر داشته باشیم.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) حرمت مؤمن را بالاتر از حرمت خانه کعبه دانسته و تأکید کرده‌اند که خون، مال و حتی بدگمانی نسبت به مؤمن حرام است.

امام‌جمعه مهریز با گرامیداشت هفته وقف، این سنت حسنه را میراثی ماندگار دانست و از متولیان امور خواست در حفظ موقوفات و اجرای دقیق نیت واقفان نهایت دقت را داشته باشند.

محی‌الدینی همچنین به هفته مالیات اشاره کرد و گفت: پرداخت به‌موقع مالیات نقش مهمی در توسعه شهرها و روستاها دارد، اما با توجه به شرایط معیشتی مردم، لازم است در روند وصول مالیات انعطاف و تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود.

وی با یادآوری بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت، دو راهکار اصلی در مقابله با جنگ روانی دشمن را عملکرد قوی دولت و افزایش توان دفاعی کشور عنوان کرد و افزود: دولت باید مهار تورم، تأمین کالاهای اساسی و حل مشکل مسکن را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

خطیب نمازجمعه مهریز در بخش دیگری از سخنانش با محکوم‌کردن حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به قطر برای ترور رهبران حماس، این اقدام را نشانه قانون‌گریزی و بی‌اعتباری این رژیم دانست و تصریح کرد: این حادثه باید برای کشورهایی که به دنبال عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها هستند، هشداری جدی باشد، چراکه امنیت منطقه تنها از مسیر استقلال و همبستگی کشورهای اسلامی حاصل خواهد شد.