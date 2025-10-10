به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عبدالرضا محیالدینی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت تقوا و پرهیزکاری، دشمنی و خصومت با دیگران را یکی از موانع اصلی رسیدن به تقوا دانست و افزود: دشمنی بیدلیل و ناحق، انسان را از مسیر تقوا دور میسازد.
وی با استناد به فرمایش امام علی (ع) گفت: کسی که با دیگران دشمنی دارد، قدرت تقوا ندارد و بیتوجهی به این مسائل، فرد را از مسیر حق و حقیقت الهی خارج میکند.
حجتالاسلام محیالدینی با اشاره به اهمیت پیوند اولیاومربیان در تربیت صحیح جامعه تصریح کرد: اهمیت هماهنگی و همکاری خانوادهها و مدارس در تربیت فرزندان باید مورد توجه قرار گیرد چراکه تربیت تنها انتقال دانش نیست بلکه باید پرورش شخصیت و تربیت اخلاقی نیز در کنار آن دنبال شود.
وی همچنین، با تأکید بر نقش مسجد بهعنوان یک مرکز تربیتی و فرهنگی افزود: تقویت ارتباط مدارس و خانوادهها با مساجد افزایش یابد، تا جوانان از مسیر صحیح منحرف نشوند و تربیت دینی و اخلاقی در جامعه با محوریت این کانون خدایی تقویت شود.
خانوادهها اولین سنگر سلامت روان جامعه هستند
خطیب نمازجمعه مهریز به اهمیت حفظ آرامش خانواده و خانوادهداری در مقابل تهدیدات فضای مجازی تأکید و هشدار داد: این فضا میتواند روان خانوادهها را مختل، اعتماد و آرامش را برهم زده، قلب و زبان افراد را آلوده کند.
حجتالاسلام محیالدینی با اشاره به اضطراب تحصیلی دانشآموزان، که علیرغم داشتن امکانات رفاهی، دچار فشارهای روانی هستند، بر ضرورت امیدواری به آینده اشاره و گفت: خانوادهها اولین سنگر سلامت روان جامعه هستند که دشمن قصد تخریب آن را دارد.
وی به پایان جنگ در غزه و آتشبس پس از دو سال اشاره و گفت: این نتیجهای بر شکست راهبردهای رژیم صهیونیستی و آمریکا است، که نتوانستند مقاومت فلسطین و حزبالله را نابود کنند.
وی افزود: این آتشبس نشاندهنده ناکامی و شکست کامل اسرائیل است و افکار عمومی جهان از جنایات این رژیم متنفر شده است، بهطوریکه سران اسرائیل و آمریکا مورد تنفر همگان قرار گرفتهاند.
خطیب نمازجمعه این هفته مهریز در پایان یادآور: باید هوشیارانه و با تکیه بر بصیرت و ایمان مراقب تحرکات دشمن در عرصه های مختلف باشیم تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
