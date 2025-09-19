تشکیل «قرارگاه فرهنگی بازار» با مشارکت نهادهای سازمانی

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، نشست هم اندیشی و هم افزایی ارتقای فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بازار بزرگ تهران با حضور آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو تشخیص مصلحت نظام، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، محمد آئینی شهردار منطقه و جمعی از مسئولین اتحادیهها، اصناف، معتمدین و ائمه جماعات بازار بزرگ تهران برگزار شد.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در این نشست با اشاره به پیچیدگی و ضرورت عزم جدی برای حل مشکلات فرهنگی بازار، بر لزوم ارائه راهحلهای اجرایی با محوریت مشارکت مردمی و برنامهریزی قرارگاهی تأکید کرد.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در ادامه تشکیل «قرارگاه فرهنگی بازار» با مشارکت همه نهادهای سازمانی و با محوریت بازاریان و همچنین استفاده از ظرفیتهای بسیج، نیروی انتظامی، اوقاف و سایر نهادهای فرهنگی و تداوم برگزاری جلسات برای رسیدن به راهحلهای درست را از جمله راهکارهای اجرایی در این خصوص عنوان کرد.
همچنین محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ در این نشست ایجاد قرارگاه فرهنگی مشترک بین نهادهای ذیربط، تدوین و اجرای آئیننامه اخلاقی برای فعالان بازار، طراحی برنامههای جذاب فرهنگی برای مشارکت جوانان و نظارت بیشتر بر رعایت حریمهای اسلامی در فضای بازار را از جمله برنامههای مهم در راستای ارتقای وضعیت فرهنگی و مذهبی بازار دانست.
وی گفت: بازار تهران به عنوان قلب اقتصادی کشور، با وجود ۸۰ مسجد و ۱۲ حوزه علمیه دارای ظرفیت بالای فرهنگی است.
شهردار منطقه ۱۲ گفت: کاهش مشارکت نسل جوان در فضای فرهنگی بازار، نارضایتی عمومی متدینین از وضعیت فرهنگی بازار، عدم بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای موجود مساجد و حوزههای علمیه و عدم اجرای دقیق ضوابط فرهنگی و اسلامی در برخی واحدهای تجاری از مشکلات فرهنگی موجود در بازار تهران است.
