جمع‌آوری زباله در ساری تا سه ماه آینده خصوصی سازی می‌شود

ساری - شهردار ساری در خصوص یکی از پروژه‌های مهم شهرداری، گفت: پروژه جمع‌آوری زباله به‌طور کامل در کمتر از سه ماه آینده به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن احمدی دزسحنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری در خصوص یکی از پروژه‌های مهم شهرداری، گفت: پروژه جمع‌آوری زباله به‌طور کامل در کمتر از سه ماه آینده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و این تصمیم در راستای بهبود مدیریت پسماند و بهینه‌سازی منابع شهری اتخاذ شده است. با این تغییرات، روند جمع‌آوری و مدیریت زباله‌ها به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.

بحران‌های اقتصادی و مالی شهرداری ساری

وی در ادامه به بحران‌های اقتصادی و مشکلات مالی شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری ساری با مشکلات جدی روبه‌رو است، بدهی‌های سنگین به تأمین اجتماعی، پیمانکاران، اداره مالیات و بانک‌ها باعث مسدود شدن حساب‌های شهرداری شده است.

وی‌گفت: این مشکلات به طور مستقیم بر درآمدهای شهرداری تأثیر گذاشته و موجب تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان و تأخیر در ارائه خدمات به شهروندان شده است.

شهردار ساری افزود: با این وجود، ما به هیچ وجه از مسیر خدمتگزاری به مردم و پیشبرد پروژه‌ها کنار نخواهیم کشید و تلاش‌های خود را دوچندان خواهیم کرد.

در ادامه، احمدی به برخی از پروژه‌های عمرانی در دست اجرا در ساری اشاره کرد و گفت: ما در شهرداری ساری با وجود مشکلات موجود، پروژه‌های عمرانی بسیاری را در دستور کار داریم، از جمله پروژه‌های مهم می‌توان به جمع‌آوری زباله، آسفالت معابر، و حل مشکلات آب‌های سطحی اشاره کرد که هم‌اکنون در حال پیگیری هستند.

وی همچنین از پروژه پارک فاز ۲ ملل به عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ شهری سخن گفت و افزود: این پروژه در فاز نهایی قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

شهردار ساری اضافه کرد: منابع آزاد شهرداری در حال حاضر با محدودیت‌های زیادی روبرو است، اما با تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی دقیق توانسته‌ایم ۶۰۰ میلیارد تومان منابع مازاد از منابع جاری شهرداری جذب کنیم که این مبلغ قرار است در پروژه‌های عمرانی و خدماتی صرف شود تا به‌طور مؤثر در رفع مشکلات شهری استفاده شود..

