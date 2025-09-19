به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن احمدی دزسحنان پیش از خطبههای نماز جمعه ساری در خصوص یکی از پروژههای مهم شهرداری، گفت: پروژه جمعآوری زباله بهطور کامل در کمتر از سه ماه آینده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و این تصمیم در راستای بهبود مدیریت پسماند و بهینهسازی منابع شهری اتخاذ شده است. با این تغییرات، روند جمعآوری و مدیریت زبالهها به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.
بحرانهای اقتصادی و مالی شهرداری ساری
وی در ادامه به بحرانهای اقتصادی و مشکلات مالی شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری ساری با مشکلات جدی روبهرو است، بدهیهای سنگین به تأمین اجتماعی، پیمانکاران، اداره مالیات و بانکها باعث مسدود شدن حسابهای شهرداری شده است.
ویگفت: این مشکلات به طور مستقیم بر درآمدهای شهرداری تأثیر گذاشته و موجب تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان و تأخیر در ارائه خدمات به شهروندان شده است.
شهردار ساری افزود: با این وجود، ما به هیچ وجه از مسیر خدمتگزاری به مردم و پیشبرد پروژهها کنار نخواهیم کشید و تلاشهای خود را دوچندان خواهیم کرد.
در ادامه، احمدی به برخی از پروژههای عمرانی در دست اجرا در ساری اشاره کرد و گفت: ما در شهرداری ساری با وجود مشکلات موجود، پروژههای عمرانی بسیاری را در دستور کار داریم، از جمله پروژههای مهم میتوان به جمعآوری زباله، آسفالت معابر، و حل مشکلات آبهای سطحی اشاره کرد که هماکنون در حال پیگیری هستند.
وی همچنین از پروژه پارک فاز ۲ ملل به عنوان یکی از پروژههای بزرگ شهری سخن گفت و افزود: این پروژه در فاز نهایی قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
شهردار ساری اضافه کرد: منابع آزاد شهرداری در حال حاضر با محدودیتهای زیادی روبرو است، اما با تلاشهای مستمر و برنامهریزی دقیق توانستهایم ۶۰۰ میلیارد تومان منابع مازاد از منابع جاری شهرداری جذب کنیم که این مبلغ قرار است در پروژههای عمرانی و خدماتی صرف شود تا بهطور مؤثر در رفع مشکلات شهری استفاده شود..
