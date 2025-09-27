بوی نامطبوع در دو راه همدان قزوین؛ مطالبه جدی شهروندان برای رسیدگی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: محله دو راه همدان و محدوده جنوب شهر قزوین همواره با مشکلات زیادی در حوزه خدمات رسانی روبرو بوده و این در حالی است که مسئولین شهرداری و شورای شهر قزوین همواره شعار توسعه متوازن و عدالت محور را بیان کردهاند.
محلات جنوب شهر قزوین در سالهای اخیر با چالشهای زیادی روبرو بودهاند و اقداماتی همچون اجرای ناقص طرح توسعه امامزاده حسین (ع) برای مردم این منطقه چیزی جز رنج و زحمت نداشته است.
در یک سال اخیر ساخت تقاطع غیرهمسطح دفاق مقدس نیز که در حال انجام است مشکلات زیادی را برای مردم و کسبه این منطقه ایجاد کرده است.
اما در کنار همه این اتفاقات در ماههای اخیر، محله دو راه همدان و خیابان اصفهان در شهر قزوین با مشکل جدی بوی نامطبوع ناشی از انباشت زباله و وضعیت نامناسب فاضلابها مواجه شدهاند؛ موضوعی که موجب نارضایتی گسترده شهروندان و کسبه این مناطق شده و ضرورت ورود جدی مدیریت شهری را دوچندان کرده است.
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، بوی نامطبوع در ساعات گرم روز بهویژه در حوالی آرامستان بهشت فاطمه (س) و خیابانهای منتهی به تقاطع غیرهمسطح امام رضا (ع) شدت میگیرد.
جویهای آب محله اصفهان فاقد نظافت مناسب هستند
حسین رضایی سوپرمارکتدار در خیابان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بوی ناشی از جویهای آب در خیابان اصفهان به شدت آزاردهنده شده و مشکل و معضل جدیدی نیست.
وی با بیان اینکه این بو نهتنها موجب نارضایتی مشتریان شده بلکه فعالیت روزمره ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است، ادامه داد: متأسفانه جویهای آب فاقد نظافت مناسب هستند و زبالهها به صورت مستمر در آنها انباشته میشوند.
رضایی اضافه کرد: پیشتر نیز خبرنگاران زیادی از جمله صداوسیما برای تهیه گزارش به این محل مراجعه کردند اما تاکنون اقدام مؤثری از سوی مسئولان صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: این منطقه مشکلات زیادی دارد و انتظار داریم شهرداری با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کند.
دریچههای فاضلاب بوی بد را تشدید میکنند
مجید احمدی که در خیابان دو راه همدان مکانیکی دارد در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بوی آزاردهنده در محدوده دو راه همدان بهویژه در ساعات ابتدایی روز به شدت محسوس است.
وی اضافه کرد: این بو علاوه بر زبالههای انباشتهشده در اطراف آرامستان بهشت فاطمه (س)، ناشی از دریچههای فاضلاب بزرگی است که در زیر خیابان غیرهمسطح امام رضا (ع) قرار دارند.
این شهروند با بیان اینکه متأسفانه با آغاز عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح شرایط زیستمحیطی منطقه وخیمتر شده است، ادامه داد: این وضعیت سلامت ما را نیز تهدید میکند و نیازمند اقدام فوری از سوی نهادهای مسئول است.
آیا خدمات رسانی به محلات شمال شهر نیز مانند دوراه همدان است؟
علی مرادی یکی دیگر از کسبههای منطقه با بیان اینکه مشکلات زیادی همچون معتادان متجاهر در این محله مردم را اذیت میکند، گفت: بوی نامطبوع زباله نیز بار مضاعفی را به روی دوش مردم محله اضافه کرده است.
وی بیان کرد: شرایط زیستمحیطی در محدوده دو راه همدان بهواسطه بوی آزاردهنده، گرد و غبار ناشی از ساختوساز و انباشت زبالهها به شدت نامطلوب شده است.
این کاسب ادامه داد: سوال ما اینجاست که آیا محلات شمال شهر قزوین نیز به همین صورت خدمات دریافت میکنند و آیا شهرداری اجازه لمس این نوع مشکلات را به مردم مناطق شمال شهر میدهد؟
وی در پایان یادآور شد: این حق ما نیست که با این همه مشکلات روبرو باشیم و فشار تحمل کنیم.
وضعیت پسماند منطقه دوراه همدان باید رسیدگی شود
محسن حق شناس عضو شورای اسلامی شهر قزوین در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالبه مردم اظهار کرد: بدون شک به دنبال رفع دغدغههای مردمی در مناطق جنوب شهر خواهیم بود.
وی افزود: مطالبه مردم برای وضعیت پسماند و بوی بد این منطقه باید از اولویتهای مدیریت پسماند باشد و طبیعتاً ما نیز به عنوان نماینده مردم در پارلمان شهری و ناظر بر عملکرد مدیریت شهری پیگیری و نظارت خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر بیان کرد: امیدواریم در مدیریت جدید مدیریت پسماند شاهد تغییراتی در وضعیت مردم این منطقه باشیم و مشکل مردم حل شود.
باید در وضعیت پسماند منطقه دوراه همدان تغییراتی انجام شود
حامد فتوحی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدون شک تغییر در شرایط پسماند در مناطق شهری و رسیدگی به مطالبات مردم از اولویتهای مدیریت شهری خواهد بود.
وی با بیان اینکه باید وضعیت پسماند و بوی بد منطقه دوراه همدان و خیابان اصفهان تغییر کند، اضافه کرد: رسیدگی به وضعیت پسماند و جویهای آب در این منطقه در اولویت است و مطمئناً تغییرات را مردم لمس خواهند کرد.
فتوحی اضافه کرد: انباشت زباله در حاشیه بهشت فاطمیه قزوین نیز یکی از اصلی ترین دلایل این بو بوده که برای آن برنامه ریزی شده و خود را نسبت به رفع این مشکل مردم متعهد میدانیم.
وی تاکید کرد: پس از تغییراتی که در آیندهای نزدیک انجام خواهد شد گزارش لازم را از طریق رسانهها به مردم ارائه خواهیم کرد و امیدواریم مردم منطقه نیز این تغییرات را لمس کنند.
به گزارش مهر، مشکل بوی ناپسند و انباشت زباله در محله دو راه همدان و خیابان اصفهان به یک بحران زیستمحیطی و اجتماعی در شهر قزوین تبدیل شده است.
این بحران نهتنها سلامت عمومی را تهدید میکند بلکه بر کسبوکارهای محلی، کیفیت زندگی شهروندان و اعتماد عمومی به مدیریت شهری نیز تأثیر منفی گذاشته است.
انتظار میرود مدیریت شهری با اولویتبخشی به مناطق آسیبدیده، ضمن تسریع در جمعآوری زبالهها، نظافت جویهای آب، و اصلاح سیستم فاضلاب، آرامش را به محلههای دو راه همدان و خیابان اصفهان بازگرداند.
