سیاست قطعی جمهوری اسلامی حذف اسرائیل از جهان است

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سید امیر محمدی‌پور امام جمعه موقت کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت رعایت تقوا و پرهیز از شایعه‌پراکنی، اظهار داشت: مؤمن باید هر کلمه‌ای را که بر زبان می‌آورد با دلیل و منطق بیان کند، چرا که در قیامت در برابر تک‌تک سخنان انسان حساب‌کشی خواهد شد.

وی در ادامه نخستین خطبه خود را به موضوع هجرت اختصاص داد و با بیان اینکه هجرت از مهم‌ترین وظایف شرعی در کنار جهاد است، گفت: هجرت دو نوع است؛ هجرت ظاهری و هجرت باطنی. گاه هجرت به‌منظور حفظ دین، تبلیغ دین یا فرار از ظلم و ستم انجام می‌شود؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه هجرت کردند یا امیرالمؤمنین (ع) برای تبلیغ دین به یمن رفتند.

امام جمعه موقت کرمانشاه هجرت باطنی را واجب‌ترین هجرت دانست و افزود: این هجرت یعنی ترک گناه، فرار از وسوسه‌های شیطان و نفس اماره، و حرکت به سوی خداوند. ایشان با اشاره به تفسیر امام خمینی (ره) از آیه ۱۰۰ سوره نساء گفت: کسی که از نفس خود خارج شود و از خودخواهی و نفسانیت دست بکشد، در حقیقت مهاجر الی‌الله است و نماز او، رکوع و سجود او، واقعی و همراه با خشوع خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمدی‌پور هجرت از دنیا را یکی دیگر از مراتب هجرت باطنی دانست و تصریح کرد: دنیا با همه مظاهرش همچون مال، شهوت و مقام، انسان را اسیر می‌کند اما مؤمن باید آخرت را مقدم بدارد؛ چرا که طبق فرمایش امام موسی کاظم (ع)، اگر انسان به دنبال آباد کردن آخرت خود برود، دنیا به دنبال او خواهد آمد.

وی در ادامه با ذکر نمونه‌هایی از مادران و خانواده‌های شهدا که از جان و مال خود گذشتند، خاطرنشان کرد: هجرت حقیقی آن است که انسان حتی از عزیزترین دارایی‌هایش در راه خدا بگذرد.

امام جمعه موقت کرمانشاه در خطبه دوم به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت و با بیان اینکه مقاومت اسلامی در حال ثمر دادن است، اظهار داشت: کاروان دریایی «صمود» با حضور بیش از ۵۰ کشتی و قایق از ۴۴ کشور دنیا برای شکستن محاصره غزه به راه افتاده است. این حرکت نشان می‌دهد که بیداری ملت‌ها در برابر استکبار و صهیونیسم روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به اعتراضات جهانی علیه رژیم صهیونیستی در مسابقات ورزشی، از جمله جلوگیری تماشاگران از حضور ورزشکاران اسرائیلی در رقابت‌های دوچرخه‌سواری و همچنین نمایش گسترده پلاکاردهای حمایت از مردم فلسطین گفت: این بیداری نشان می‌دهد که جنایات اسرائیل دیگر در پشت پرده باقی نمانده و ملت‌ها جرأت اعتراض پیدا کرده‌اند.

حجت‌الاسلام محمدی‌پور با تأکید بر اینکه «مبارزه ملت ایران بی‌تأثیر نبوده و آثار آن را در جهان می‌بینیم»، تصریح کرد: سیاست اصلی جمهوری اسلامی این است که کشوری به نام اسرائیل دیگر روی نقشه جهان وجود نداشته باشد. ما با الهام از زیارت عاشورا و آموزه‌های قرآن، در برابر دشمنان خدا و رسول، به ویژه قوم یهود و رژیم صهیونیستی، ایستاده‌ایم و این مبارزه ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از نمازگزاران خواست با تقوا، بصیرت و پیروی از خط ولایت در مسیر مبارزه با استکبار جهانی ثابت‌قدم بمانند.