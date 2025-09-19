به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین شعیب صالحی در خطبههای نماز جمعه این هفته به تبیین مهمترین شاخصههای عزتخواهی ملت ایران در دوران دفاع مقدس پرداخت و از شکوه همدلی اخیر مردم در جنگ ۱۲ روزه به عنوان امتداد همان روحیه والای صدر انقلاب یاد کرد.
وی همچنین به لزوم حمایت از نیازمندان و اهمیت انفاق در راه خدا تأکید کرد و از تلاش مسئولین در رفع مشکلات لنجداران و ملوانان قدردانی کرد.
«عزتخواهی»، موتور محرک دفاع مقدس و همدلیهای امروز
امام جمعه شهرستان خمیر در بخش ابتدایی خطبههای خود، عزتخواهی ملت ایران را مهمترین شاخص دوران پرافتخار دفاع مقدس برشمرد.
وی با اشاره به اینکه این روحیه نه تنها در دوران جنگ تحمیلی، بلکه در بزنگاههای حساس دیگر نیز تجلی یافته است، به شکوه همدلی مردم در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و آن را از جنس همان همدلی بینظیر دوران دفاع مقدس و صدر انقلاب دانست.
این همبستگی ملی، به گفته حجتالاسلام صالحی، نشاندهنده ریشهدار بودن روحیه ایستادگی و غیرت در میان مردم ایران است.
قدردانی از پیگیری مشکلات لنجداران و ملوانان
حجتالاسلام و المسلمین صالحی از پیگیریهای مؤثر فرماندار شهرستان و سایر دستگاههای ذیربط در جهت رفع مشکلات لنجداران و ملوانان صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.
وی با تأکید بر اهمیت معیشت این قشر زحمتکش، حمایت از فعالان حوزه دریا را گامی مهم در راستای توسعه اقتصادی و حفظ رونق بندر خمیر دانست.
سال تحصیلی جدید؛ فرصتی برای دستگیری از نیازمندان
امام جمعه شهرستان خمیر، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، این ایام را فرصت مناسبی برای دستگیری از نیازمندان معرفی کرد.
وی با اشاره به جشن عاطفهها، این رویداد را تجلی خیرخواهی خانوادهها دانست و از همگان خواست تا با شرکت فعال در این برنامهها، دانشآموزان نیازمند را در مسیر علم و دانش یاری رسانند.
صالحی تأکید کرد: مشارکت در این امور خیر، علاوه بر اجر معنوی، به ساختن آیندهای روشنتر برای جامعه کمک میکند.
انفاق در راه خدا و تکریم همنوع، کلید خوشبختی
حجتالاسلام و المسلمین صالحی در بخش پایانی خطبههای خود به موضوع اهمیت انفاق و تکریم همنوع پرداخت.
وی تصریح کرد: آن مالی که برای خدا صرف میشود، رشد و نمو پیدا میکند و برکت الهی را به دنبال دارد.
صالحی همچنین خوشبختی انسانها را در گرو تکریم همنوع دانست و بر لزوم رعایت حقوق دیگران، کمک به همسایگان و توجه به نیازهای افراد جامعه تأکید کرد.
