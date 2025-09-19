به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج اظهار کرد: خداوند سبحان در قرآن ایمان و علم، را دو بال پرواز انسان به سوی کمال می‌داند. وجود ایمان بدون دانش، جامعه را دچار جمود و عقب‌ماندگی می‌کند؛ و علم بدون ایمان هم، نتیجه آن غرور، انحراف و وابستگی است.

وی با بیان اینکه دانش‌آموز باید بداند که پشت میز و نیمکت مدرسه نشستن، ادامه راه انبیا و اولیا است افزود: معلم باید بداند که قلم او دست کمی از شمشیر مجاهد در راه خدا است؛ چرا که قلم او اندیشه‌ها را می‌سازد و پدران و مادران باید بدانند که تربیت فرزند صالح و عالم، صدقه جاریه و باقیات الصالحات است.

امام جمعه دشتی اضافه کرد: امروز دشمنان اسلام می‌خواهند جوانان ما را با علم سکولار، با سرگرمی‌های انحرافی، و با فضای مجازی آلوده، از هویت اسلامی و ایرانی خود جدا کنند. اینجاست که رسالت حوزه و دانشگاه، معلمان و مربیان و البته خانواده‌ها بسیار سنگین است.

وی ادامه داد: امروز به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در یک حرکت نمادین پرچم جمهوری اسلامی ایران را به دست دانش آموزان دادیم و به این آینده سازان ایران اسلامی عرض می‌کنیم. امروز پرچم ایران اسلامی در دستان شما نسل نوجوان جوان است؛ مراقب باشید آن را همیشه سربلند نگه دارید.

زاهددوست تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار دولتمردان تأکید کردند که مسئولان و رسانه‌ها باید راوی قدرت و توانمندی‌های ملت ایران باشند تا امید و انگیزه در جامعه زنده بماند. مسئولیت‌ها فرصتی کوتاه برای خدمت به مردم است و با کار و تلاش و جدیت می‌توان مشکلات جامعه را حل کرد.

وی ادامه داد: احیای تولید، تأمین کالاهای اساسی، کنترل بازار، ذخیره انرژی و حل مشکل مسکن بعنوان اولویت‌های اقتصادی مورد تاکید حضرت آقا به دولتمردان بود و همچنین سفارش فرمودند که دولت باید در عمل، الگوی صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف باشد.

امام جمعه دشتی افزود: پیام رهبر معظم انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد که پس از ۱۲ سال قهرمان جهان شد ترکیبی از تقدیر، تشویق و تبیین ارزش‌های والای انسانی است. رهبر عزیزمان در کنار گرامی‌داشت موفقیت تیم ملی کشتی، بر اهمیت تلفیق قدرت جسمانی با معنویت و اخلاق تأکید می‌کند.

وی گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، لازم است مسئولان به کمبودهای آموزش و پرورش و مدارس شهرستان توجه ویژه‌ای داشته باشند. امیدوارم با پیگیری مسئولان و بسیج امکانات مشکل کمبود تجهیزات آموزشی، تجهیزات آزمایشگاهی، کمبود فضای ورزشی در مدارس و بازسازی مدارس فرسوده، هر چه سریع‌تر حل شود.تا دانش‌آموزان در محیطی امن و باکیفیت، علم و دانش را بیاموزند.

زاهددوست تصریح کرد: آموزش و پرورش، سرمایه آینده کشور است و کوتاهی در این زمینه، زیان جبران‌ناپذیری برای نسل‌های آینده خواهد داشت. موفقیت فرزندان عزیزمان در آزمون کنکور سراسری نشان از تلاش مستمر آنان در عرصه علم و دانش است که به این عزیزان و خانواده‌های گرانقدرشان و همه معلمان و مربیان آنها تبریک عرض می‌کنم.

امام جمعه دشتی ادامه داد: دیار عزیز دشتی همیشه تاریخ به علم و ادب و عالمان خود شهره بوده است و امروز تداوم این راه پرفروغ با نقش‌آفرینی نسل جوان روشن‌تر خواهد بود.

حماقت دشمن با پاسخ محکم ایران روبرو می‌شود

وی اضافه کرد: نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در دوحه صرفاً به بیانیه و سخنرانی محدود شد و اقدام عملی مؤثر، مانند تحریم، در کار نبود؛ کارشناسان آن را بی‌فایده و حتی مایه جسارت بیشتر اسرائیل دانستند.

زاهددوست بیان کرد: کشوری مانند قطر که کاملاً وابسته به آمریکا و اسرائیل است، در برابر تجاوزات بجای درس عبرتی از تجاوز اخیر تنها می‌تواند سران کشورها را دور خود جمع کند و خروجی آن، تقدیر و تشکر از همان آمریکا خواهد بود.

وی گفت: اما ایران مقتدر اسلامی نشان داده است که بدون نیاز به هیچ کشور و بدون برگزاری هیچ نشستی، در برابر تجاوز رژیم صهیونی با قدرت ایستاد و بی‌سابقه‌ترین حملات را علیه رژیم اشغالگر انجام داد و روز را به چشمشان سیاه نمود و آنها را مجبور به التماس آتش بس کرد..

امام جمعه دشتی تاکید کرد: اگر حماقت جدیدی مرتکب شوند و دست از پا خطا کنند حتی اگر تمام قدرت‌ها را به کمک خود بیاورند جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی مخلص ما تل آویو و حیفا را شخم خواهد زد و سگ‌های هار آمریکایی صهیونیستی را به قعر جهنم خواهد فرستاد.

وی اظهار کرد: این حقیقت قدرت و استقلال را به خوبی نشان می‌دهد و درس عبرتی است برای آن‌هایی که امنیت خود را به دیگران می‌سپارند.تفاوت میان آزادی و وابستگی همینجا است.

زاهددوست تصریح کرد: حمله ترامپ به میز مذاکره نشان داد که آمریکا در عرصه مذاکره قابل اعتماد نیست و اینها، حتی در پوشش دیپلماسی، به دنبال منافع رژیم صهیونیستی هستند و آنچه به عنوان مذاکره مطرح می‌شود، در واقع تله‌ای از سوی ترامپ برای توجیه و آغاز حمله نظامی است. باید چشم و گوش خود را باز کنیم و مراقب باشیم.