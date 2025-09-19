جوانان به دنبال فراگیری فناوری های نوین همچون «هوش مصنوعی» باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا دهقان در خطبههای نماز جمعه این هفته خاش گفت: هفته دفاع مقدس آغاز شده و این دوران، درس مقاومت در برابر استکبار جهانی برای ملت ایران و نسلهای امروز است.
امام جمعه خاش با اشاره به رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: آنچه در این دوران رخ داد، یک حماسه بزرگ بود که ملت ایران با وحدت و همدلی، در برابر تمام دنیای استکبار ایستادگی کرد و اجازه نداد یک وجب از خاک میهن اسلامی به دست دشمن بیفتد.
وی ادامه داد: امروز نیز باید با الهام از این مقاومت و قیام امام حسین (ع)، در برابر توطئهها و تهدیدهای دشمنان هوشیار باشیم و با تلاش و کوشش، بستر پیشرفت و آبادانی کشور را فراهم کنیم.
حجتالاسلام دهقان با اشاره به اهمیت تربیت نسل جوان، عنوان کرد: دانشآموزان و دانشجویان ما باید با روحیه جهادی، مقاومت و تلاش، برای ساختن تمدن نوین اسلامی گام بردارند.
وی بر لزوم توجه به علوم روز و فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، تأکید کرد و افزود: باید با فراگیری علم و دانش، در عرصههای مختلف پیشرفت کنیم و در برابر چالشهای پیش رو، آماده باشیم.
وی با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی در جامعه، یادآور شد: همه ما باید در جهت خنثی کردن توطئههای دشمنان تلاش کنیم و با حفظ امنیت عمومی و روانی، زمینه را برای پیشرفت کشور فراهم سازیم.
حجتالاسلام والمسلمین دهقان در بخش پایانی، خاطرنشان کرد: معلمان باید با تلاش و کوشش، بستر نشاط و فراگیری علم و دانش را برای دانشآموزان فراهم کنند و دانشآموزان نیز با پشتکار و جدیت، در مسیر پیشرفت تحصیلی گام بردارند.
