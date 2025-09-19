به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد احمدی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اهمیت محبت اجتماعی در جامعه اسلامی اظهار کرد: محبت، مهربانی و رحمت، اصول بنیادی تشکیل حکومت و جامعه اسلامی هستند و فقدان آنها موجب فروپاشی اجتماعی خواهد شد.
وی با بیان اینکه قرآن کریم محبت را سرشت جامعه و ولایت اهل بیت (ع) معرفی میکند، افزود: جامعهای که بر پایه محبت بنا شده باشد، از سلامت و پایداری برخوردار است.
احمدی با اشاره به سه بخش اصلی اصول جامعه اسلامی، گفت: اعتقادات صحیح نسبت به امامت، عبادات مانند نماز جمعه که روح دینداری را تقویت میکند، و اخلاق اسلامی شامل تواضع، گذشت، ترک غیبت و سوءظن، همگی در جهت تقویت محبت و روابط حسنه در جامعه هستند.
امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به فرمان تاریخی مالک اشتر، اخلاق را رکن مهمی در سیاست و حکومت دانست و افزود: اهل بیت (ع) همواره بر صله رحم، تواضع و ترک گناهان تأکید داشتهاند که این موارد در راستای ایجاد جامعهای محبتآمیز و همدل است.
وی با تأکید بر ضرورت ترک غیبت، سوءظن و تهمت، خاطرنشان کرد: این دستورات اخلاقی برای تحقق ولایت اجتماعی و ایجاد محبت در جامعه ضروری هستند و باید در دعاهای خود از اهل بیت (ع) طلب خوشاخلاقی کنیم.
احمدی در ادامه با اشاره به دفاع مقدس، ایمان، تقوا و تلاوت قرآن را عامل پیروزی ملت ایران دانست و گفت: فرهنگ دفاع مقدس سرشار از ایثار، مقاومت و محبت است و باید بیش از پیش ترویج شود.
وی با اشاره به وعدههای قرآنی در پیروزی حق بر باطل، افزود: مردم ایران با ایمان به این وعدهها توانستند در برابر دشمنان ایستادگی کنند و تاریخ تمدنی ایران گواهی بر عظمت این ملت است.
امام جمعه موقت شهرکرد همچنین با انتقاد از بیتوجهی کشورهای عربی و اسلامی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، گفت: تنها ملت ایران با ارادهای قوی در برابر دشمنان ایستاده است و مقاومت غزه نماد عزت و پیروزی است.
وی بر ضرورت حمایت از ملت فلسطین و برگزاری راهپیماییهای همبستگی تأکید کرد و افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره معیشت و اقتصاد باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
احمدی با اشاره به نقش راهپیماییها در تقویت روحیه مقاومت، اظهار کرد: این اقدامات دشمنشکن هستند و باید با جدیت ادامه یابند، بهویژه در آستانه سال تحصیلی جدید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش کاربردی و تربیت صحیح نسل جوان را ضروری دانست و گفت: وزارت آموزش و پرورش باید در اجرای برنامههای مؤثر مشارکت فعال داشته باشد.
امام جمعه موقت شهرکرد با تأکید بر برگزاری نماز در مدارس، آن را برنامهای تربیتی و معنوی دانست و افزود: معلمان و مدیران باید نسبت به این امر اهتمام داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به نقش خانواده در تقویت جمعیت و کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت: ادارات آموزش و پرورش باید با اجرای برنامههای آموزشی، خانوادهها را در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان تقویت کنند.
احمدی با هشدار نسبت به تداوم جنگ فرهنگی دشمن، اظهار کرد: مسئولان امنیتی و قضائی باید با هوشیاری نقشههای دشمن را خنثی و از کشور در برابر آسیبها محافظت کنند.
