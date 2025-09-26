امام جمعه خاش: انسجام ملی برای شرایط کنونی کشور امر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا دهقان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش گفت: دشمنان همواره به دنبال تضعیف بنیان‌های فرهنگی و اقتصادی کشور هستند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنند.

امام جمعه خاش خاطرنشان کرد: تهاجم فرهنگی یکی از جدی‌ترین تهدیداتی است که می‌تواند ارزش‌های دینی و انقلابی ما را مورد خدشه قرار دهد؛ لذا لازم است همگان، به‌خصوص نسل جوان، با شناخت صحیح دشمن و ابزارهای آن، در برابر این هجمه‌ها هوشیار باشند.

وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز، اتکا به توان داخلی و حمایت از تولیدکنندگان باید در اولویت قرار گیرد. متأسفانه شاهد هستیم که برخی نگاه‌ها به خارج از مرزها دوخته شده و این امر مانع پیشرفت و خودکفایی کشور می‌شود.

حجت‌الاسلام دهقان افزود: باید با اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از تجمل‌گرایی، به سمت خودکفایی و استقلال اقتصادی گام برداریم. این امر نه‌تنها به نفع اقتصاد کشور است، بلکه عزت و اقتدار ملی را نیز تضمین می‌کند.

امام‌جمعه خاش با تأکید به اهمیت وحدت و همدلی در جامعه، عنوان کرد: در شرایط کنونی، انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. اختلافات داخلی می‌تواند فرصت را برای دشمنان فراهم کند تا از آن سوءاستفاده نمایند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید با خدمتگزاری صادقانه و رفع مشکلات مردم، اعتماد عمومی را جلب کرده و رضایت خداوند متعال را سرلوحه کار خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام دهقان تصریح کرد: ضرورت توجه به مسائل آموزشی و پرورشی در خانواده‌ها و مدارس، به‌منظور تربیت نسلی آگاه و متعهد، امری حیاتی است.

وی اذعان کرد: مردم شریف خاش همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب، حضوری پرشور و تأثیرگذار داشته‌اند و این روحیه انقلابی باید حفظ و تقویت شود.