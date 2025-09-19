به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبههای نماز جمعه بوشهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: از اصناف و کسبه انتظار میرود که همواره انصاف را رعایت کنند تا خانوادهها با عزت و آرامش سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
وی با اشاره به افزایش هزینههای مدارس و دانشگاهها، از مسئولان استان و کشور خواست تا با برنامهریزی دقیق و تلاش مضاعف، بار اقتصادی خرید لوازمالتحریر و سایر هزینههای تحصیلی را از دوش مردم کم کنند.
او تصریح کرد: مدیران باید با تدبیر، ابتکار و تلاش شبانهروزی چارهای برای کاهش مشکلات معیشتی و مهار گرانی بیندیشند تا هیچ دانشآموز یا خانوادهای به خاطر تنگنای مالی، احساس شرمندگی یا درماندگی نکند.
امام جمعه موقت بوشهر همچنین همکاری بازار و اصناف را ضروری دانست و خطاب به بازاریان و کسبه تأکید کرد: همانطور که تاکنون انصاف را در معاملات رعایت کردهاید، در فصل بازگشایی مدارس نیز با مردم و خانوادهها همراهی کنید تا نشاط و آرامش به جامعه بازگردد و فرزندان این مرز و بوم با انگیزه و امید راهی کلاسهای درس شوند.
هاشمی همدلی همهجانبه مردم و مسئولان را لازمه عبور از شرایط سخت دانست و ابراز امیدواری کرد با تلاش جمعی، ایران عزتمند و سرافراز و آینده روشنتری در سایه علم و اخلاق برای همگان رقم بخورد.
رفتار ارزنده ورزشکاران
وی با تبریک موفقیت تازه تیم ملی کشتی و ورزشکاران ایرانی در عرصه قهرمانی جهانی، از پیام تبریک مقام معظم رهبری به این عزیزان سخن گفت و تأکید کرد: ترکیب قدرت جسمی با اخلاق و معنویت، باعث عزت ملی و افتخار برای ایران است؛ ورزشکاران ما نمایندگان عزت جمهوری اسلامی در میادین بینالمللی هستند.
خطیب نماز جمعه بوشهر پیام اخیر مقام معظم رهبری به قهرمانان کشتی را متفاوت و راهبردی دانست و گفت: هرچند این پیام کوتاه بود اما سرشار از درسهای اخلاقی و انسانی و تأکیدی دوباره بر اهمیت همراهی قدرت ورزشی با معنویت و اخلاق است.
امام جمعه موقت بوشهر افزود: ورزشکاران ما باید بدانند که در کنار قهرمانی و زور بازو، رفتار و منش پهلوانی و توجه به ارزشهای انسانی است که عزت ایران اسلامی را در عرصههای جهانی تثبیت میکند.
حجتالاسلام هاشمی با اشاره به سلام نظامی کشتیگیران به پرچم کشور و احترام آنان به سرود ملی، این رفتارها را نماد عزت ملی و وحدت ملت ایران در مقابل هجمههای دشمنان دانست و تصریح کرد: دلاوریهای ورزشکاران ما در میادین بینالمللی، پاسخ محکمی به تلاش دشمنان برای تضعیف عزت ملت ایران است.
وی از ورزشکاران و قهرمانان ایرانی خواست همچنان منش پهلوانی و اخلاق را سرلوحه رفتار خود قرار دهند و در عرصههای مختلف، نام ایران را با افتخار و عزت بلندآوازه کنند.
خطیب نماز جمعه بوشهر بر لزوم حمایت همهجانبه از ورزشکاران و پیوند اخلاق با قهرمانی تأکید و ابراز امیدواری کرد موفقیتهای ورزشی ایران اسلامی در سایه فرهنگ پهلوانی و وحدت ملی تداوم یابد.
توسعه فرهنگ وقف
امام جمعه موقت بوشهر، با قدردانی از مدیران، واقفان و خیّرین استان بوشهر، اهمیت توسعه فرهنگ وقف را یادآور شد و گفت: وقف صدقه جاریه و سرمایه ماندگار برای اقتصاد و معیشت جامعه و آینده کشور است. هر درخت و مدرسه و حسینیهای که بهواسطه وقف ساخته میشود، باقی میماند و پرونده ثواب آن حتی پس از وفات واقف همچنان باز خواهد بود.
وی با گرامیداشت سالروز آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی علیه ایران، دفاع مقدس ۸ ساله را یکی از درخشانترین و مهمترین بخشهای تاریخ انقلاب اسلامی دانست و این رویداد را نماد همیشگی مقاومت و اتحاد ملت ایران نامید.
خطیب نماز جمعه بوشهر، با اشاره به خسارات سنگین انسانی و مالی دوران جنگ، این دفاع را راز ماندگاری انقلاب و پیروزی ملت ایران عنوان کرد که تحت فرماندهی حضرت امام خمینی (ره) و رهبری شجاعانه مقام معظم رهبری رقم خورد.
وی با یادآوری عبرتها و درسهای ارزنده دفاع مقدس، بر لزوم حفظ و انتقال این تجربه گرانقدر به نسل جوان تأکید کرد و گفت: وقایع تاریخ ممکن است تکرار شوند و باید همگان قدر مجاهدتها و ایثارگریها را بدانند؛ دستاوردهای دفاع مقدس باید مبنای نسلسازی و حرکت ملی باشد.
هاشمی مردم ایران را قهرمانان اصلی دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توصیف و تأکید کرد: ملت، همواره با حضور هوشمندانه در صحنه، صبر، قناعت و ایستادگی، نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردند.
مردم پرچمدار حمایت از نظام و انقلاب هستند
خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به شرایط دشواری که در دورانهای مختلف بر کشور حاکم بود خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تمامی قدرتهای جهانی تلاش داشتند تا نظام جمهوری اسلامی ایران را متزلزل کنند، اما مردم با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و ایثار نیروهای مسلح بار دیگر انسجام ملی را محقق ساختند.
امام جمعه موقت بوشهر افزود: این مردم نجیب، با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی، همچنان پرچمدار حمایت از نظام و انقلاب هستند و با صبر و پایداری خود، عزت جمهوری اسلامی را در جهان تثبیت کردند.
وی در ادامه خطاب به مسئولان تأکید کرد: مسئولیتپذیری مدیران در قبال این ملت شریف و فهیم، ایجاب میکند که برای رفع مشکلات، لحظهای را برای استراحت از دست ندهند. مسئولان باید قدردان این مردم همیشه در صحنه باشند و برای کاهش رنجها و رفع دغدغههای جامعه، با برنامهریزی و تلاش شبانهروزی کوشش کنند.
هاشمی ضمن اشاره به وحدت و همبستگی مردم به عنوان عامل اصلی مقاومت و پیروزی در برابر دشمنان، تصریح کرد: پیشرفت، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون اتحاد، فداکاری و حضور مردم در هر لحظه حساس تاریخ است.
امام جمعه موقت بوشهر مسئولیتپذیری مدیران را کلید حل مشکلات معیشتی دانست و گفت: مسئولان برای کاهش سختیها و رفع مشکلات برنامهریزی و تدبیر کنید. مردم همیشه در صحنه بودهاند؛ باید مدیران نیز هرگز لحظهای از تلاش برای خدمت به مردم غافل نشوند.
نظر شما