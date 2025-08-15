به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبههای نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت سالروز بازگشت پرافتخار آزادگان سرافراز به میهن اظهار کرد: این روز مبارک را به تمامی آزادگان عزیز، چه آنان که در اینجا حضور دارند و چه آنان که در جای جای این سرزمین مقدس زندگی میکنند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میشود.
خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه آزادگان در بندهای رژیم بعث عراق در ۸ سال دفاع مقدس، همانند حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) در دوران اسارت، صحنههای مظلومیت را به عرصههای عزت و آزادگی تبدیل کردند تصریح کرد: آنان با تحمل شکنجههای طاقتفرسا و اذیت و آزارهای بیشمار، هرگز تسلیم نشدند و شکوه انقلاب اسلامی را در سختترین شرایط به نمایش گذاشتند.
وی ادامه داد: این عزیزان با تحمل دوری از وطن و سختی فراوان اسارت، آبرو نظام جمهوری اسلامی، انقلاب و میهن اسلامی را حفظ کردند و سرانجام با عزت و سربلندی به آغوش خانواده و میهن اسلامی بازگشتند.
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یادآور شد: این واقعه تاریخی به ما میآموزد که هرگز به مستکبران جهانی اعتماد نکنیم. آمریکا با نقشههای از پیش طراحی شده، دولت ملی مصدق را سرنگون کرد و استبداد را بازگرداند. امروز نیز باید از این درس تاریخی عبرت بگیریم.
هاشمی کودتای ۲۸ مرداد را نماد خیانت آمریکا و انگلیس به ملت ایران دانست و گفت: مصدق با اعتماد به آمریکا، غافل از توطئه پشت پرده این کشور بود که در نهایت منجر به بازگشت استبداد شد.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر تأکید کرد: جنگ اخیر نشان داد آمریکا همان شیوههای قدیمی را تکرار میکند. همزمان با مذاکره، از پشت خنجر میزند و رژیم صهیونیستی را به جنایت تحریک میکند.
خطیب نماز جمعه بوشهر عوامل پیروزی در جنگ ۱۲ روزه را رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، وحدت بینظیر مردم، اقتدار نیروهای مسلح ایمان و اتکال به خداوند متعال دانست و با تأکید بر هوشیاری تصریح کرد: مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری و وحدت مثالزدنی مردم، باعث شکست دشمن و حفظ عزت نظام شد. آمریکا و رژیم صهیونیستی با تمام ادعاهای خود، در برابر اقتدار نیروهای مسلح ما ناتوان ماندند.
وی با تأکید بر توجه ویژه مردم و خدماترسانی به آنان اضافه کرد: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند و شبانهروز برای خدمت به آنان تلاش کنند. مردم نیز با حفظ وحدت و اتحاد حول محور ولایت فقیه، باید همچنان هوشیار باشند و بدانند که مشکل اصلی استکبار با ایران، مسئله استقلال و خوداتکایی ما است.
هاشمی با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: اگر دوباره دشمن بخواهد غلطی کند و جنگی سخت علیه ملت عزیز ایران راه بیندازد، به یقین بدانید که انشاءالله با عنایات پروردگار متعال، تحت رهبری حکیمانه و فرماندهی مدبرانه مقام معظم رهبری، با اقتدار بینظیر نیروهای مسلح و مهمتر از همه با وحدت و همدلی ملت غیور ایران، دشمن بار دیگر با شکستی سخت و خفتبار مواجه خواهد شد.
امام جمعه موقت بوشهر در پایان با اشاره به تمدنسازی نوین اسلامی گفت: انقلاب اسلامی با هدایت ولایت فقیه و پشتیبانی مردمی، امروز به چنان اقتداری رسیده که مقدمهساز ظهور امام عصر (عج) شده است.
هاشمی با تسلیت اربعین حسینی، مکتب عاشورا و اربعین حسینی را درس و آموزه مهم و بزرگ برای رهایی از جهالت دانست و بیان کرد: معاویه و یزد از جهالت و بیبصیرتی مردم آن زمان استفاده کردند و امام حسین و یاران باوفا آن به شهادت رساندند.
امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه اکنون هم مستکبران جهان در جوامع مختلف بشری از جهالت مردم برای تحقق اهداف خود استفاده میکنند هشدار داد: دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانهای و جنگ ترکیبی (نرم و سخت) درصدد انحراف افکار عمومی و ایجاد تفرقه در جامعه هستند. متأسفانه شاهدیم برخی از خواص جامعه نیز تحت تأثیر این تبلیغات مسموم، از مسیر انقلاب منحرف شدهاند.
وی اربعین را نماد وحدت و مقدمه ظهور اعلام کرد و با اشاره به برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین امسال تأکید کرد: اربعین حسینی تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه میثاق برای پایداری در مسیر عاشورا تا ظهور است. این حرکت عظیم جهانی، نماد وحدت مسلمانان و شناخت دشمن مشترک (استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی) است که مقدمهای برای ظهور امام عصر (عج) محسوب میشود.
هاشمی با بیان اینکه در ثبت حماسه عظیم اربعین حسینی با دیگر عزت، اقتدار، وحدت و انسجام مسلمانان به نمایش گذاشت اضافه کرد: این رویداد باشکوه، با وجود تمام دشمنیها و کارشکنیهای استکبار جهانی و صهیونیسم جنایتکار، بار دیگر نماد همبستگی امت اسلام و مقدمهای برای ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود (عج) بود.
امام جمعه موقت بوشهر ویژگیهای برجسته اربعین امسال را برشمرد و خاطرنشان کرد: احیای ارزشهای اسلامی از جمله ویژگی این همایش بود و این حرکت عظیم، هویت واقعی مسلمین را به جهانیان معرفی کرد و روح برادری، همدلی و تعاون را در میان امت اسلام زنده نگه داشت.
خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه همه زائران اربعین حسینی فارغ از هرگونه تفاوت ظاهری، در زیر پرچم یا حسین (ع) متحد شدند گفت: امت اسلام دریافت که استکبار جهانی و رژیم کودککش صهیونیستی، دشمن مشترک تمام آزادگان جهان است.
وی از همه موکبداران، هیئتهای مذهبی، مداحان اهل بیت (ع)، نیروهای امنیتی و خادمان در مرزها و مسیرهای عراق که با تمام وجود در خدمت زائران اباعبدالله الحسین (ع) بودند قدردانی کرد و افزود: از مردم غیور استان بوشهر که با حضور پرشور خود در راهپیمایی اربعین، وفاداری خویش به آرمانهای حسینی را به نمایش گذاشتند، قدردانی میشود.
