حفظ عزت کشور و تداوم راه شهدا وظیفه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین امید درویشی، در خطبههای نماز جمعه این هفته قشم از مسئولان و مدیران کشور خواست تا همواره عزت کشور و مردم را در اولویت قرار دهند و در برابر چالشها و مشکلات بهویژه در مواجهه با کشورهای غربی، قوی و مستقل عمل کنند.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی بهراحتی بهدست نیامده است. خونهای بسیاری برای عزت این کشور ریخته شده و هیچگاه نباید این عزت در مقابل کشورهای کوچک و ناپاک به باد رود.
حجتالاسلام درویشی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز بهدلیل خون شهدا و فداکاری ملت در راه حفظ استقلال و امنیت خود، به درختی تنومند تبدیل شده است که ریشههای آن به سختی و با ایثار شکل گرفته است؛ در سالهای اولیه انقلاب، دشمنان خارجی و داخلی هرگز تصور نمیکردند که این درخت کوچک، روزی چنین تنومند شود و در برابر همه تهدیدات ایستادگی کند.
هشدار به مسئولان اجرایی در خصوص تغییر نگرش در مسئولیتهای اجتماعی
وی در ادامه سخنان خود، از مسئولان خواست تا به مسئولیتهای خود با نگرشی نو و انقلابی نگاه کنند. امام جمعه قشم گفت: مدیران باید در رفتار، گفتار و تصمیمات خود، عزت این کشور را حفظ کنند. مسئولان، باید در خدمت مردم باشند و توجه به مردم باید در رأس اولویتهایشان قرار گیرد.
وی اضافه کرد: مسئولان نباید از جایگاه مدیریتی خود بهعنوان یک امتیاز شخصی بهرهبرداری کنند، بلکه این جایگاه باید وسیلهای برای خدمت به مردم و دفاع از ارزشهای انقلاب باشد؛ اگر امروز در کشور قدرت داریم و در برابر تهدیدات مختلف ایستادهایم، این قدرت بهدلیل فداکاریها و ایثارگریهایی است که در دوران انقلاب و دفاع مقدس از سوی ملت ایران بهویژه رزمندگان صورت گرفت.
هفته دفاع مقدس؛ یادآوری ارزشهای انقلاب اسلامی
امام جمعه قشم همچنین با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس در ۳۱ شهریور، از رشادتهای ملت ایران در برابر تجاوز عراق به سرزمین جمهوری اسلامی گفت و افزود: ما در آن دوران در حالی که حتی از کوچکترین سلاحهای نظامی بیبهره بودیم، با ایمان و اراده راسخ در مقابل دشمن ایستادیم. اگر امروز امنیت داریم، مرهون خون شهدا و فداکاری ملت است.
حجتالاسلام درویشی با اشاره به دوران سخت جنگ، تصریح کرد: در همان روزهای نخستین جنگ، دشمنان فکر میکردند که جمهوری اسلامی ایران که تنها دو سال از تأسیس آن میگذشت، به راحتی از پای درخواهد آمد؛ اما امام راحل ما فرمودند که سربازان من در گهوارهها هستند و جوانان انقلاب با ایمان و اراده قوی وارد میدان شدند و نگذاشتند که دشمن حتی به یک وجب از خاک این سرزمین تجاوز کند.
قدردانی از جانفشانیهای رزمندگان و شهدا
امام جمعه موقت قشم همچنین به جانفشانیهای رزمندگان و شهدای عزیز کشور اشاره کرده و افزود: در دوران دفاع مقدس و در جنگ با دشمنان، بسیاری از عزیزان جان خود را فدای کشور کردند. مادران شهدا همچنان چشم انتظار فرزندان خود هستند و ما موظف به حفظ یاد و راه آنان هستیم.
پیشبینی آیندهای روشن با توجه به نقش رهبری
حجتالاسلام درویشی در ادامه با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در دوران جنگ و مدیریت بحرانها، تأکید کرد: این مدیریت بینظیر امروز کشور را در برابر همه دشمنان مستحکم و قوی نگه داشته است؛ حضرت آقا در مدیریت بحرانها و در زمان جنگ، همیشه نقش تعیینکنندهای داشتند. رهبری که با تیزبینی و دوراندیشی، کشور را از بحرانها عبور داد. ما باید به این رهبری بزرگ افتخار کنیم و همیشه قدردان زحمات ایشان باشیم.
وی همچنین به نقش رهبری در تعیین جانشینان فرماندهان شهید و ادامه روند دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در لحظات حساس، جانشینان فرماندهان شهید را بلافاصله معرفی کردند و با مدیریت و تدبیر خود، فرماندهی جنگ را در دست گرفتند و هیچگاه اجازه ندادند که کشور بدون رهبری در برابر دشمن قرار گیرد.
اتحاد ملی و پیشرفت کشور
خطیب جمعه قشم از مسئولان خواست که در راستای حفظ عزت کشور و پیشرفت علمی و فناوری آن، به اتحاد ملی و خدمترسانی به مردم ادامه دهند.
وی افزود: اگر امروز به برکت خون شهدا و هدایتهای مقام معظم رهبری در جایگاه امن و مستحکم قرار داریم، باید مسئولان با تلاش مضاعف خود این امنیت را حفظ کنند.
حجتالاسلام درویشی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت ملی و همبستگی اجتماعی، گفت: تمامی مسئولان در سطوح مختلف باید از هرگونه اقدام و سخنی که موجب تفرقه و تضعیف وحدت ملی میشود خودداری کنند و همواره در خدمت مردم باشند. این وحدت است که میتواند کشور را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مقاوم کند.
یادآوری مسئولیتپذیری و همبستگی در مواجهه با چالشها
خطیب جمعه قشم در پایان از مسئولان خواست که در برابر فشارهای خارجی و داخلی با همبستگی ملی و روحیه جهادی و انقلابی به پیش بروند.
وی گفت: دشمنان میخواهند ما را از درون تضعیف کنند، اما ما با وحدت و همبستگی میتوانیم بر همه مشکلات فائق آییم. مسئولان باید از گذشته عبرت بگیرند و در راستای تقویت کشور و خدمت به مردم گام بردارند.
