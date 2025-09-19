انتقاد امام جمعه دهدشت از روند ساخت طرح ۸۴۸ واحد نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر در خطبه نماز جمعه دهدشت اظهار کرد: وضعیت برخی از پروژه‌های شهرستان نگران کننده است.

امام جمعه دهدشت تصریح کرد: سایت ۸۴۸ واحدی مسکن ملی دهدشت از جمله پروژه‌هایی است که روند کندی دارد تکلیف با کیست؟

وی با بیان اینکه ۸۴۸ متقاضی، به امید خانه‌دار شدن نام نویسی و پول پرداخت کرده‌اند اما معطل اجرای کار هستند، افزود: ازسال ۴۰۲ تاکنون تنها پنج درصد پیشرفت دارد؛ آقایان که در استان مسئولیت دارید چرا پروژه را به کسانی واگذار می‌کنید که توان ندارد.

حجت الاسلام وحدانی فر بیان کرد: جوانی که در استان‌های دورافتاده کارگری می‌کند تا سقفی بالای سر داشته باشد باید چوب بی تدبیری متولیان را بخورد با این روش کار به جایی نمی‌رسد.

وی در ادامه هشدار داد: مسایل خاله خورزویی و بده بستان‌های پیمانکاری را از این استان جمع کنید تا به تریبون نماز جمعه نکشد.

امام جمعه دهدشت با بیان اینکه دولت دارد به احداث مسکن کمک می‌کند و به عنوان یک مشوق ازدواج و فرزند آوری است، گفت: گویا مشوق‌های دولت در شهرستان کهگیلویه معنایی ندارند. ۸۴۸ واحد مسکن در دهدشت با این روند با کدام استدلال قابل توجیه است برخی ظاهراً فقط نگران میز هستند.

وی بیان کرد: مشکل در شهرستان نیست در استان است وزیر ورود کند قریب به هزار نفر معطل مسکن هستند.

حجت الاسلام وحدانی فر با اشاره به آزمایش، های جدید موشکی در ایران، افزود: موشک‌هایی که از دیشب در اسمان ایران می‌بینید کاملاً ناشناخته است دشمن را سردرگم کرده است آن هم در زمانی که اروپا برای فعال شدن مکانیزم ماشه آماده شده است.

وی گفت: این اقدام در زمانی صورت گرفت که تنش بر سر فعال سازی مکانیسم ماشه به نقطه جوش رسیده است و نشاندهنده قدرت ملی است.

خطیب نماز جمعه دهدشت تصریح کرد: هدف بر هم زدن غالب محاسبات دشمن است اگر بناست از خط قرمزهایش عبور کند اروپا و آمریکا بدانند موشکی که رونمایی شد دیگر مسئله فقط تل اویو نیست برد موشک مشخص است.

وی هم چنین هفته دفاع مقدس را یاداور شد و گفت: اخلاق، معنویت امروز ما مدیون دانشگاه دفاع مقدس است. عزت نفس ما، اعتماد به نفس، اقتدار و معنویت رزمندگان باعث شده ایران الهی باشد. دفاع مقدس دفاع از ارزش‌ها، انسانیت، خاک، دین و امتداد راه انبیا بود.

حجت الاسلام وحدانی فر در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه آمادگی خوبی برای استقبال از مهر در شهرستان وجود دارد تلاش آموزش و پرورش، سپاه و گروه‌های جهادی برای آماده‌سازی مدارس را قابل قبول خواند.

وی به معلمان توصیه کرد با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانواده‌ها از تحمیل هزینه اضافه خودداری کنند.