به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان پس از بازگشت ملی‌پوشان در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش‌جهان در حال پیگیری است.

مهدی سلیمی معاون فنی باشگاه سپاهان با حضور در تمرین طلایی‌پوشان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم هندبال سپاهان در فصل پیش رو، از شهداد مرتجی و فواد فرهادی، سرمربی و دروازه‌بان این تیم تقدیر کرد.

شهداد مرتجی سرمربی تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان که با این تیم مقام قهرمانی فصل گذشته را کسب کرد پس از رأی‌گیری از سرمربیان لیگ برتر، کارشناسان و نظرسنجی از علاقه‌مندان هندبال به عنوان برترین سرمربی ایران انتخاب شد.

سرمربی سپاهان پیش از این با هدایت تیم منیزیم فردوس خراسان نیز جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سر برده بود.

همچنین فواد فرهادی، دروازه‌بان تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان که فصل گذشته در ترکیب تیم نیروی زمینی کازرون حضور داشت و با این تیم فاتح جام حذفی کشور شد، به عنوان برترین دروازه‌بان لیگ سی و هفتم انتخاب شد.